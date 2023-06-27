Невролог Алехина: пожилые люди с деменцией подвержены риску обезвоживания - советы родственникам

«Проблемы с памятью означают, что человек с деменцией может легко забыть выпить достаточное количество воды. Более того, часть мозга, которая распознает, что вы обезвожены, и посылает сообщение, чтобы сообщить вам, что вы хотите пить, не всегда работает должным образом», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Если вы обеспокоены тем, что близкий человек, страдающий деменцией, может подвергаться риску обезвоживания, вы можете предпринять шаги, чтобы обезопасить его".

Оставляйте доступные напитки с водой

«Оставляйте мензурки или кувшины с водой в пределах легкой досягаемости».

Пейте вместе

«Выпейте чашку чая или безалкогольного напитка с человеком и убедитесь, что он пьет во время еды».

Оставлять напоминания

Деменция представляет собой группу симптомов, связанных с прогрессирующим угасанием головного мозга. Она может проявляться по-разному, однако общие симптомы деменции включают проблемы с памятью и разговором, а также изменения в поведении.Это может затруднить выполнение повседневных задач и уход за собой. По этой причине люди с деменцией могут быть особенно уязвимы летом.Это может подвергнуть их риску обезвоживания. Обезвоживание — распространенная проблема для пожилых людей, особенно для людей с деменцией.Обезвоживание происходит, когда вы теряете больше жидкости, чем получаете.Это может быть связано с недостаточным употреблением воды, чрезмерным потоотделением, рвотой или диареей. Это может привести к усталости, головокружению и учащенному сердцебиению. В экстремальных обстоятельствах это также может вызвать судороги и, в конечном итоге, смерть.Это особенно важно для людей с ограниченной подвижностью, которые не могут встать и приготовить себе выпить.Убедитесь, что человек с деменцией не забывает регулярно пить, оставляя для него записки или расклеивая объявления по всему дому.Ранее МедикФорум писал о риске заражения гепатитом.

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