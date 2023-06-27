Нутрициолог Строков дал 5 советов по похудению - «быстрое и легкое» сжигания жира
Независимо от того, пытаетесь ли вы улучшить свое здоровье или обрести желаемый вид, сжигание жира и тонизирование вполне могут потребовать изменений как в ваших тренировках, так и в вашем рационе. К счастью, есть несколько простых и быстрых способов сжигания жира.
Силовые тренировки
"Поднятие тяжестей, а также использование собственного веса для приседаний, отжиманий и планок. Согласно исследованиям, для потери жира силовые тренировки более эффективны, чем одни только аэробные упражнения", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Ешьте больше белка
Белок помогает вам чувствовать себя сытым дольше, что снижает аппетит и, следовательно, снижает общее потребление калорий. Хорошими источниками белка являются нежирное мясо, морепродукты, яйца и молочные продукты или белковые добавки. Для веганов следует употреблять чечевицу, тофу и нут.
Спите восемь часов в сутки
Недостаток сна может способствовать повышенному аппетиту, гормональным изменениям, вызывающим чувство голода, и повышенному риску ожирения.
Увеличьте потребление растворимой клетчатки
Растворимая клетчатка помогает поглощать воду и образовывать гель, который, в свою очередь, помогает замедлить прохождение пищи через пищеварительную систему. Это позволяет вам чувствовать себя сытым.
Сократите потребление сахара
Продукты с высоким содержанием сахара также содержат много калорий и не насыщают вас, поэтому в конечном итоге вы будете есть больше, чтобы удовлетворить свою тягу.
"Для более здорового питания замените сладости и шоколад низкокалорийными, естественно сладкими продуктами, такими как финики, инжир и груши, или закусками без сахара".
Ранее МедикФорум писал о риске заражения гепатитом.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий