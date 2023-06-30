Диетолог Пономарева: эти 5 ошибок с утра мешают похудеть

"Ваш утренний распорядок также может быть виноват в том, что килограммы не хотят падать. Есть пять сценариев, которые могут быть нездоровыми для вас по утрам", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

1. Вы слишком долго спите

"Но верно и обратное: те, кто спит более десяти часов, могут иметь более высокий ИМТ, чем люди, которые спят семь-восемь часов".

2. Неубранная постель

3. Будьте готовы к свету



"Всего 20-30 минут утреннего света может быть достаточно, чтобы положительно повлиять на ИМТ".

4. Вы избегаете взвешивания

5. Вы неправильно завтракаете

"Это держит гормоны, стимулирующие аппетит, такие как грелин, в организме под контролем. Вы также можете сэкономить несколько калорий в день".

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