Невролог Алехина: эти 8 продуктов отсрочат деменцию

«Хотя не существует единственной «волшебной» пищи, которая может гарантировать снижение риска развития деменции, некоторые продукты связаны с более низким риском развития деменции», — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

1.Жирная рыба

«Жирные кислоты омега-3 связаны со снижением риска снижения когнитивных функций и могут помочь улучшить память и общую функцию мозга».

2. Ягоды

«Окислительный стресс был связан с развитием болезни Альцгеймера».

3. Листовые зеленые овощи

4. Орехи и семечки

5. Цельнозерновые

«Выбор цельных зерен вместо рафинированных может помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови и поддерживать работу мозга».

6. Бобовые

7. Куркума

8. Зеленый чай

От рыбы, полезной для мозга, до противовоспалительной куркумы, доктор поделился восемью «лучшими» продуктами для поддержания мозга в хорошей форме.От лосося до сардин, жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые играют ключевую роль в здоровье вашего мозга.Богатые антиоксидантами и фитохимическими веществами, такие как черника и клубника предлагают больше, чем вкусный укус. Антиоксиданты помогают защитить мозг от окислительного стресса и повреждений, вызванных свободными радикалами.Шпинат, капуста и брокколи рекламируются за их впечатляющую пользу для здоровья, которая в основном сводится к содержанию в них витаминов, минералов и антиоксидантов.Несмотря на то, что эти продукты очень маленькие, они обладают отличным питательным профилем, который обеспечивает заряд полезных для мозга омега-3, хороших жиров, витаминов и антиоксидантов, которые связаны с улучшением здоровья мозга.Как и цельнозерновые, фасоль и чечевица медленно выделяют глюкозу в кровоток, помогая обеспечить стабильный приток энергии к мозгу.Хроническое воспаление в головном мозге способствует прогрессированию болезни Альцгеймера, но на помощь может прийти противовоспалительная куркума.Зеленый чай, содержащий растительные соединения, такие как катехины и антиоксиданты, снижает риск снижения когнитивных функций.Ранее МедикФорум писал о хронической боли.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.