Врач Варфоломеев: ореховые пасты снижают уровень холестерина

"Если орехи в их хрустящей форме вам не нравятся, вы также можете выбрать ореховое масло. Они содержат концентрированное количество орехов, что делает их одинаково полезными. Орехи лишены холестерина, но их жировая фракция содержит химически родственные нехолестериновые стеролы, известные как растительные стеролы или фитостеролы. Эти соединения являются непищевыми компонентами растений, которые играют структурную роль в их клеточных мембранах так же, как холестерин в мембранах клеток животных", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Вам нужно больше контролировать порции орехового масла, поскольку оно очень концентрированное».

Названный «тихим убийцей», высокий уровень холестерина может повысить риск серьезных проблем со здоровьем, от болезней сердца до инсультов. Еда может быть обоюдоострым мечом в этом процессе, либо повышая уровень жиров, либо контролируя их.Интересно, что различные исследовательские работы продолжают поддерживать орехи как отличное дополнение к здоровой для сердца и снижающей уровень холестерина диете.Фитостеролы мешают абсорбции холестерина, тем самым помогая снизить концентрацию холестерина в крови.Еще одна причина, по которой орехи могут улучшить уровень холестерина, заключается в содержании в них ненасыщенных жиров, особенно мононенасыщенных жирных кислот.В отличие от своих насыщенных аналогов, ненасыщенные жиры могут помочь снизить уровень холестерина в крови. Хотя ореховые масла могут показаться скорее лакомством, чем здоровой пищей, выбор масла без добавления сахара и жиров дает большие преимущества.Врач порекомендовал перейти на органические продукты: миндальное масло, масло грецкого ореха и масло лесного ореха являются одними из самых полезных на рынке.Что касается количества спреда, к которому вы должны стремиться, Аль-Али рекомендовал примерно две столовые ложки, что эквивалентно 30 граммам орехов.Ранее МедикФорум писал о признаках психических расстройств.

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