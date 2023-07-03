Нутрициолог Строков: эти 3 калорийных продукта не сделают вас толстыми - "можно худеющим"





Нет застенчивости, нет откорма

1. Фрукты

"Однако не следует пренебрегать жизненно важными витаминами и питательными веществами, которые вы получаете с яблоком или тарелкой клубники", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

2. Паста

"Если вам хочется покушать пищу для души, можете с чистой совестью побаловать себя порцией спагетти".

3. Орехи

"Орехи не заслуживают своей репутации секретного продукта для набора веса. Потому что они сдерживают чувство голода и снижают уровень сахара в крови".

Неудивительно, что фрукты полны полезных витаминов. Однако тех, кто хочет похудеть, неоднократно предостерегают от этого — ведь фруктоза — это тоже сахар и поэтому магнетически притягивается к бедрам.Во времена низкоуглеводных диет и овощной лапши из кабачков или моркови классической пасте из итальянской кухни приходится нелегко. Порция спагетти имеет около 200 ккал и содержит 45 граммов углеводов, что многих отпугивает.Цельнозерновые продукты насыщают вас надолго и содержат большое количество клетчатки. Более благоприятный гликемический индекс предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови.Орехи также часто избегают как часть более осознанной диеты. Фундук, например, на 65 процентов состоит из жира. И это идет рука об руку с колоссальными 650 ккал на 100 грамм.Сердечно-сосудистая система и клеточные мембраны получают пользу от содержащихся в нем ненасыщенных жирных кислот. Так что горстка орехов — более здоровая закуска, чем пачка чипсов.При умеренном потреблении вышеперечисленные продукты могут составить сбалансированную, но здоровую диету.Ранее МедикФорум писал о пользе кожуры киви.

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