Врач Гуреева рассказала о 3-х напитках, которые помогут похудеть

1.Зеленый чай

«Было показано, что зеленый чай оказывает умеренное влияние на потерю веса из-за содержания в нем катехинов, особенно галлата эпигаллокатехина (EGCG). Катехины могут увеличить метаболизм и окисление жиров. Однако эффект относительно невелик, и употребление только зеленого чая вряд ли приведет к значительной потере веса», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

2. Черный кофе

«Кофе может временно увеличить метаболизм и окисление жиров из-за содержания в нем кофеина».

«Чрезмерное количество сахара, сливок или других высококалорийных добавок может свести на нет их потенциальную пользу для похудения».

3. Травяные чаи

Если вы хотите улучшить свое здоровье или изменить свой внешний вид, похудеть нелегко. Не существует единственной настройки, достаточно хорошей для быстрого и эффективного сжигания жира.Хотя изменения образа жизни являются ключевыми в этом процессе, важно не только то, что вы едите, но и то, что вы пьете.Врач-эндокринолог рассказала о трех горячих напитках, которые могут способствовать сжиганию жира.Хотя потеря веса может быть незначительной, исследование показало, что напитку удалось уменьшить жировые отложения, несмотря на то, что участники придерживались своих обычных диетических привычек и упражнений на протяжении всего испытания.Исследование показало, что употребление четырех чашек кофе в день может уменьшить жировые отложения примерно на четыре процента. Тем не менее, врач рекомендовал следить за тем, что вы добавляете в свой кофе.Врач добавил, что некоторые травяные чаи, такие как мятный или ромашковый, могут способствовать ощущению сытости и, следовательно, снижать потребление калорий.Она рекомендовала выбирать травяные смеси без калорий.Ранее МедикФорум писал о пользе халвы.

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