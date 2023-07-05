Врач Варфоломеев назвал 5 продуктов, которые снижают артериальное давление

Зелень

«Овощи, такие как шпинат, капуста и мангольд, богаты калием, который может помочь снизить кровяное давление, противодействуя воздействию натрия», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Ягоды

Овес

«Растворимая клетчатка, содержащаяся в овсе, может способствовать снижению артериального давления за счет снижения уровня холестерина».

Орехи и семена

Темный шоколад

Обработанные продукты и продукты с высоким содержанием натрия

«Такие продукты, как фаст-фуд, консервированные супы, переработанное мясо и соленые закуски, могут увеличить потребление натрия, что приведет к задержке воды и повышению кровяного давления».

Наличие высокого кровяного давления подвергает вас большему риску ряда серьезных заболеваний. Это означает, что ваше сердце должно работать больше, чем обычно, чтобы перекачивать кровь по всему телу.Со временем это создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и другие органы и может привести к неотложным состояниям, таким как сердечные приступы и инсультыНатрий, содержащийся в соли, повышает кровяное давление, поскольку заставляет организм удерживать воду. Затем эта вода оказывает дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов.Ягоды, такие как черника и клубника, богаты флавоноидами, которые связаны со сниженным риском гипертонии.Это хорошие источники магния и полезных жиров, которые связаны со снижением артериального давления.Употребление умеренного количества темного шоколада с высоким содержанием какао (70 процентов и более) может оказать положительное влияние на кровяное давление благодаря содержанию в нем флавоноидов.Он также рекомендовалДоктор посоветовал не есть слишком много определенных продуктов по противоположной причине.Ранее МедикФорум писал о пользе халвы.

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