Диетолог Пономарева дала советы как не потолстеть в летнем отпуске

Поздний завтрак

"Важно не только то, что вы едите, но и то, когда вы это едите. Голодание 12 часов в течение 24 часов дает достаточно времени для восстановления клеток и предлагает различные преимущества, включая потерю веса, улучшение настроения и повышение уровня энергии", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.





Обязательно гуляйте

Избегайте определенных продуктов в буфете отеля

"Есть определенные продукты, которыми вы можете наслаждаться с пользой для здоровья, и от других вам следует держаться подальше".

Яйца

Омлет с большим количеством овощей

Греческий йогурт с ягодами

Приготовленные или сырые овощи, такие как шпинат

Сыр, орехи и авокадо содержат полезные жиры, которые дольше сохраняют чувство сытости.

Фруктовые соки

Выпечка

Хлопья

Маффины и торт

Сухофрукты

Оладьи

"Помните, что контроль порций имеет ключевое значение, когда вы время от времени наслаждаетесь такими угощениями, как хлеб, сосиски, бекон и местные деликатесы. Помните о том, сколько вы едите, и не поддавайтесь желанию перегрузить свою тарелку".

Если ваш туристический пакет включает завтрак, узнайте самое позднее доступное время, чтобы поесть. Таким образом, вы сможете насладиться сытным завтраком, который зарядит вас энергией на весь день, и поужинать немного раньше.Ходьба — отличный способ оставаться активным вне структурированного плана тренировок.Это позволяет вам исследовать область, в которой вы находитесь, сохраняя при этом свое тело в движении. Если расстояние не слишком большое и вы в хорошей физической форме, подумайте о том, чтобы добраться до достопримечательностей пешком или на велосипеде. Вы не только сожжете калории, но и сможете ближе познакомиться с местными окрестностями.Остановившись в отеле, работающем по системе «все включено», легко поддаться искушению наполнить свою тарелку всевозможными изысканными угощениями.Ранее МедикФорум писал о вреде сухих завтраков.

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