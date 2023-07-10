Нутрициолог Строков назвал овощ, который нельзя есть на диете

Крахмалистые овощи? Не слишком много

"Кукуруза, в частности, является виновником потери веса. Но и фасоль, горох, картофель входит в число крахмалистых овощей, которые могут затруднить похудение. С другой стороны, больше подходят не содержащие крахмала свекла и овощи, такие как брокколи, помидоры или морковь. Высокое содержание воды и низкое количество калорий делают их такими привлекательными".

"Главное - знать меру", - добавляет нутрициолог.

Хотя кукуруза содержит витамины и минералы, эти ингредиенты все равно не помогут вам похудеть. Исследование назвало среди овощей "саботажников похудения".Полисахаридный крахмал может затруднить похудение: быстро повышающийся и падающий уровень сахара в крови может быстро вызвать у вас голод, а переедание не редкость.Исследование признало это и теперь предостерегает от определенных видов фруктов и овощей, которые могут помешать процессу похудения. Для этого исследователи оценили данные 13 000 испытуемых, в результате чего продукты с высоким содержанием крахмала особенно замедляют потерю веса.Вопреки исследованию, другие стратегии похудения рекомендуют использовать клубни картофеля и тому подобное. Потому что в дополнение к крахмалу большинство овощей, помимо полезных витаминов и минералов, также содержат клетчатку, которая подавляет чувство голода.Ранее МедикФорум писал о пользе вишни.

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