Врач Захарова рассказала как улучшить сон пожилым людям





Не спать

"Как бы заманчиво это ни было, не спите днем. Оставьте сонливость на ночь", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Придерживайтесь своей рутины

«Изменение привычек может нарушить ваш сон, поэтому делайте все, что вы обычно делаете перед сном».

Сохраняйте прохладу в спальне

«Днем задергивайте шторы, а ночью открывайте окна. Прохладный воздух избавит вас от беспокойства, и вам будет легче заснуть».

Смените постельное белье

Примите прохладный душ или ванну перед сном

Инвестируйте в грелку

Упражнения в течение дня

«Днем больше утомляйтесь, и ночью вы будете лучше спать».

Увлажнение является ключевым

Хотя может показаться, что проблема находится вне нашего контроля, есть шаги, которые могут предпринять пожилые люди, чтобы увеличить наши шансы заснуть.Жаркая погода может вызвать у вас сонливость, потому что вы тратите энергию на регулирование температуры.Постарайтесь придерживаться привычного распорядка дня и времени сна.Отличный способ избежать жарких ночей — сделать вашу спальню как можно более прохладной.Убедитесь, что ваша пижама и постельное белье изготовлены из хлопка, легкой и дышащей ткани, которая способствует циркуляции воздуха. Когда температура повышается, попробуйте сложить простыни и наволочки в пакеты и положить их в холодильник перед сном.Намокание волос или головы может помочь снизить внутреннюю температуру тела.Но убедитесь, что вода не слишком холодная, так как это может иметь неблагоприятный эффект и фактически заставить вас чувствовать себя более бодрым, советует врач.Наполните свою грелку ледяной водой или даже поместите ее в морозильник, чтобы избавиться от сладкого жара.Светлые вечера и теплая погода не оставят вам повода пропустить вечернюю пробежку или велопрогулку.Стремитесь выпивать около двух литров воды в день и сведите к минимуму употребление напитков с кофеином. Обе стратегии улучшат глубину и качество сна.Ранее МедикФорум писал о пользе нута и пшена.

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