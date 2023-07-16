Диетолог Пономарева рассказала как худеть и не голодать - все дело в белке и клетчатке

"Макроэлемент обеспечивает сохранение мышечной массы даже при дефиците калорий и в то же время стимулирует метаболизм, который способствует сжиганию жира", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Клетчатка наполняет вас

"Клетчатка замедляет пищеварение, что приводит к более длительному ощущению сытости и тем самым предотвращает тягу к еде. Кроме того, клетчатка особенно полезна для пищеварения. Они снабжают кишечник полезными бактериями".

На самом деле расчет довольно прост: если у вас дефицит калорий, вы теряете вес. Но это не значит, что вы должны есть меньше. Мы делимся тремя советами, которые помогут вам похудеть, не моря себя голодом.Один из способов улучшить свой рацион — включить в него различные источники белка.Поскольку белок особенно насыщает, вы не так быстро проголодаетесь и в целом едите меньше. Белковая диета также способствует наращиванию мышечной массы и сжиганию жира.Еще одна стратегия для того, чтобы есть больше при меньшем потреблении калорий, — есть много клетчатки. Клетчатка — это тип углеводов, который содержится в таких продуктах, как бобовые, фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.Это дает такие преимущества, как здоровый вес и снижение риска заболеваний. Блюда и закуски с высоким содержанием клетчатки могут овсяная каша, обертывания с черной фасолью, орехами или рисовыми лепешками. Пономарева рекомендует взрослым потреблять не менее 30 граммов клетчатки в день.Ранее МедикФорум писал о пользе нута и пшена.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.