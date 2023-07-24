Врач Захарова назвала утренний признак, который сигнализирует о фибромиалгии

"Ключевым симптомом является широко распространенная боль, но утром может появиться еще один контрольный признак", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Это связано с тем, что это состояние иногда может мешать вам спать достаточно глубоко, чтобы как следует освежиться. Вы можете слышать, что это называют невосстанавливающим сном».

Повышенная чувствительность к боли

Мышечная жесткость

Трудности с засыпанием или сном, из-за чего вы можете чувствовать сильную усталость (усталость)

Проблемы с психическими процессами (известные как «фиброзный туман»), такие как трудности с концентрацией внимания или запоминанием вещей.

Головные боли

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Чувство разочарования, беспокойства или плохое настроение.

Фибромиалгия, также известная как синдром фибромиалгии (ФМС), описывает длительное состояние, которое вызывает боль во всем теле. Хотя фибромиалгией обычно страдают люди в возрасте от 25 до 55 лет, ею может заболеть любой.Точная причина этого состояния неизвестна, но считается, что оно связано с аномальным уровнем определенных химических веществ в мозге и изменениями в том, как центральная нервная система обрабатывает болевые сигналы.Фибромиалгия может вызывать усталость после пробуждения, несмотря на достаточное количество сна.Вы можетеРанее МедикФорум писал о пользе тыквенного масла.

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