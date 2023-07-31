Врач Алисова: мороженое, картофель, сыр — эти продукты нельзя есть, если у вас непереносимость глютена

Что на самом деле представляет собой целиакия?

Мороженное

"Лучше использовать пакетированное мороженое с четким списком ингредиентов. Из-за своих стабилизирующих свойств белок глютена часто используется в производстве мороженого", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Глютен в молочных продуктах — здесь следует быть осторожным

Картофель без глютена? Есть исключения

"Однако, если вы хотите побаловать себя продуктами из картофеля промышленного производства, такими как картофельные оладьи, крокеты или картофельный гратен, рекомендуется соблюдать осторожность: пшеничная мука здесь также используется в качестве разделительного агента или связующего вещества".

Следует различать непереносимость глютена (целиакия) и чувствительность к глютену. Около одного процента населения страдает глютеновой болезнью.При этом аутоиммунном заболевании при употреблении в пищу глютена организм вырабатывает антитела, нацеленные на ткани кишечника. Последствиями для пострадавших являются боль в животе, метеоризм, диарея и даже дефицит железа и рвота.Даже если вам хочется мороженого, вы не должны просто идти в ближайшее кафе-мороженое, если только они не предлагают специально заявленное мороженое без глютена.И вафли также могут содержать следы глютена.Как правило, несмотря на непереносимость глютена, большинство видов сыра можно употреблять без раздумий, при условии, что это необработанный или сливочный сыр. Однако если он содержит травы или фрукты, лучше присмотреться к сыру.Сыр с плесенью, плавленый сыр и легкий сыр могут содержать глютен. Разделительный агент, содержащий глютен, также часто используется в тертом сыре. К йогуртам и творожным продуктам относится следующее: если это натуральный вариант, он не должен содержать глютен.Картофель, естественно, не содержит глютена.Ранее МедикФорум писал о пользе сливы.

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