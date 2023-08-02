Врач Захарова: избегайте 3 вида продуктов, чтобы защитить глаза от долговременного повреждения

Обработанные углеводы

"Диета с высоким содержанием обработанных углеводов может привести к сосудистым заболеваниям, а это, в свою очередь, может повлиять на нормальное функционирование наших глаз", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Высокоуглеводная диета может способствовать развитию атеросклероза и различных сосудистых заболеваний, что в конечном итоге приводит к летальному исходу».

Нездоровая жирная пища

Обработанное и жирное мясо

Масло, сало и сыр

Торты и печенье

Шоколад

Выпечка.





Продукты с высоким содержанием соли

«Высокое кровяное давление может иметь пагубные последствия для нашего здоровья глаз в долгосрочной перспективе».

Повреждение кровеносных сосудов сетчатки (ретинопатия)

Скопление жидкости под сетчаткой (хориоидопатия)

Поражение нерва (оптическая нейропатия).

Ряд факторов образа жизни также может влиять на то, насколько они здоровы и насколько хорошим является наше зрение. Диета является одним из таких факторов образа жизни, при этом определенные продукты питания улучшают или уменьшают видимость.Это было подтверждено исследованием, которое показало, что употребление высокоуглеводной диеты связано с несколькими сосудистыми заболеваниями — любыми состояниями, которые влияют на вашу систему кровообращения.Заболевания сосудов сетчатки — это состояния, влияющие на кровообращение в задней части глаза, что может привести к потере зрения.Нездоровая пища с высоким содержанием насыщенных жиров, которые могут блокировать мелкие сосуды сетчатки, не считается здоровой пищей, хотя небольшое количество насыщенных жиров может быть полезным как часть сбалансированной здоровой диеты.Насыщенные жиры, которых следует избегать, включают:Продукты с высоким содержанием натрия могут привести к повышению кровяного давления.Высокое кровяное давление может повредить крошечные, тонкие кровеносные сосуды, которые снабжают кровью глаза.Это может вызвать:Ранее МедикФорум писал о симптомах рака костей.

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