Диетолог Пономарева: эти 7 продуктов можно есть много и худеть

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Диетолог Пономарева: эти 7 продуктов можно есть много и худеть


Хотите похудеть, но не голодать? Это правильное отношение. Запрет на еду не приведет к потере веса в долгосрочной перспективе. Хитрость заключается в правильном питании. Эти продукты очень вкусные и низкокалорийные.


Есть, не набирая вес - вот желание многих эпикурейцев. Хорошая новость: это не невозможно. Однако это зависит от того, что вы едите. Вы можете безопасно есть большое количество некоторых продуктов, потому что они имеют низкую плотность калорий.


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"Это означает употребление низкокалорийных закусок. Они богаты питательными веществами, утоляет тягу и насыщает вас, так что вы в конце концов не потянетесь за плиткой шоколада", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


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Зеленые овощи


Цвет на самом деле является хорошим ориентиром в этом случае. Зеленые овощи особенно низкокалорийны. Кабачки, огурцы, шпинат, брокколи, сельдерей и др. полны витаминов и минералов. 

Ягода


"Ягоды – идеальный десерт. Они сладкие, богаты питательными веществами, а также содержат много клетчатки, которая обеспечивает чувство сытости".

В клубнике всего 32 калории на 100 граммов, в ежевике — 43, а в малине — 36. В чернике 42 калории на 100 граммов, но они блещут особенно большим количеством антиоксидантов. 

Яблоки


Яблоки — идеальная закуска, потому что их можно легко есть на ходу без какой-либо подготовки. В них значительно меньше калорий, чем в бананах, а именно всего 54 на 100 грамм.

Морковь


С 36 килокалориями на 100 грамм морковь или морковь имеют немного более высокую энергетическую плотность, чем огурцы, с которыми их часто подают в виде сырых палочек, но они также значительно слаще на вкус, чем зеленая альтернатива.

Грейпфрут


Всего 50 калорий на 100 граммов, и вы можете без сожаления съесть много этого горьковатого на вкус цитрусового фрукта.

Помидоры


"Помидоры оживляют любой салат, имеют прекрасный вкус в яичнице-болтунье, а также подходят в качестве свежей начинки для горячих блюд".

Белок


Блюдо из яиц обеспечивает насыщающим белком, и особенно вечером вы обеспечиваете достаточное количество белка для хорошей регенерации мышц в течение ночи.


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