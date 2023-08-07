Диетолог Пономарева: эти 7 продуктов можно есть много и худеть

"Это означает употребление низкокалорийных закусок. Они богаты питательными веществами, утоляет тягу и насыщает вас, так что вы в конце концов не потянетесь за плиткой шоколада", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Зеленые овощи

Ягода

"Ягоды – идеальный десерт. Они сладкие, богаты питательными веществами, а также содержат много клетчатки, которая обеспечивает чувство сытости".

Яблоки

Морковь

Грейпфрут

Помидоры

"Помидоры оживляют любой салат, имеют прекрасный вкус в яичнице-болтунье, а также подходят в качестве свежей начинки для горячих блюд".

Белок

Есть, не набирая вес - вот желание многих эпикурейцев. Хорошая новость: это не невозможно. Однако это зависит от того, что вы едите. Вы можете безопасно есть большое количество некоторых, потому что они имеют низкую плотность калорий.Цвет на самом деле является хорошим ориентиром в этом случае. Зеленые овощи особенно низкокалорийны. Кабачки, огурцы, шпинат, брокколи, сельдерей и др. полны витаминов и минералов.В клубнике всего 32 калории на 100 граммов, в ежевике — 43, а в малине — 36. В чернике 42 калории на 100 граммов, но они блещут особенно большим количеством антиоксидантов.Яблоки — идеальная закуска, потому что их можно легко есть на ходу без какой-либо подготовки. В них значительно меньше калорий, чем в бананах, а именно всего 54 на 100 грамм.С 36 килокалориями на 100 грамм морковь или морковь имеют немного более высокую энергетическую плотность, чем огурцы, с которыми их часто подают в виде сырых палочек, но они также значительно слаще на вкус, чем зеленая альтернатива.Всего 50 калорий на 100 граммов, и вы можете без сожаления съесть много этого горьковатого на вкус цитрусового фрукта.Блюдо из яиц обеспечивает насыщающим белком, и особенно вечером вы обеспечиваете достаточное количество белка для хорошей регенерации мышц в течение ночи.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые укрепляют печень.

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