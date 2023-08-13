Эндокринолог Гуреева: эти 8 ключевых симптомов диабета 2 типа требуют обращения к врачу

«Хотя многие люди живут нормальной жизнью с диабетом 2 типа, если его не контролировать, он может сделать вашу жизнь более сложной. Высокий уровень сахара в крови в течение длительного периода времени может серьезно повлиять на ваши кровеносные сосуды», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«У некоторых может развиться заболевание глаз, называемое ретинопатией, которое может повлиять на их зрение».

Частое мочеиспускание, особенно ночью

Чувство сильной жажды

Чувствую себя более уставшим, чем обычно

Похудение без усилий

Генитальный зуд или молочница

Порезы и раны долго заживают

Затуманенное зрение.

«Есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы активно бороться с диабетом 2 типа», — посоветовала Гуреева.

Выбирайте более здоровую пищу

Будьте активны

Не курите.

«Врач-диетолог может помочь вам питаться более здоровой пищей, давая советы и давая обратную связь в процессе».





«Когда вы курите, крови труднее перемещаться по вашему телу. Это может вызвать осложнения в таких областях, как сердце и ноги».

Врач-эндокринолог рассказала о рисках высокого уровня сахара в крови. Распознать симптомы диабета может быть еще труднее, когда вы боретесь с другими хроническими заболеваниями. Понимание того, что является нормальным для вас, может помочь вам легче заметить изменения в вашем здоровье и самочувствии.Если кровеносные сосуды не работают должным образом, кровь не может достичь тех частей тела, которые в ней нуждаются. Это означает, что нервы также не будут работать должным образом, что может привести к потере чувствительности в частях тела, например, в ногах.Чтобы предотвратить постоянно высокий уровень сахара в крови, полезно знать, когда уровень сахара в крови повышен.Употребляя более здоровую пищу и придерживаясь сбалансированной диеты, вы можете снизить уровень гемоглобина A1C (HBA1C), контролировать кровяное давление и уменьшить количество жиров в крови, таких как холестерин.Когда дело доходит до активности, Сандху сказал: «Более физически активный человек — это человек, у которого меньше риск столкнуться с осложнениями диабета 2 типа».Если вы курите, отказ от курения — это один из лучших способов справиться с диабетом 2 типа.Если вы изо всех сил пытаетесь справиться со своим диабетом, поговорите со своим лечащим врачом; если вы не уверены, есть ли у вас диабет, но испытываете симптомы, запишитесь на прием к врачу.Ранее МедикФорум писал о причинах камней в почках.

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