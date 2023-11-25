7 причин, почему никогда не следует пропускать приемы пищи

«Многим людям трудно расставить приоритеты во время приема пищи в соответствии с их загруженным образом жизни, и в конечном итоге они пропускают завтрак, спеша на работу, или забывают пообедать, потому что их встречи длились долго. Наполнять свой организм питательной пищей очень важно, особенно при напряженном образе жизни, поскольку это сохраняет энергию и продуктивность, что в конечном итоге приводит к большему успеху на работе», - говорит врач-нутрициолог Беляева Лана специально для МедикФорум.

Медленный метаболизм

Низкий уровень сахара в крови

«Это может привести к усталости и головокружению», — сказала она. «Кроме того, при дефиците глюкозы ваш мозг работает неэффективно, что приводит к проблемам с концентрацией внимания и повышенной склонности к раздражительности».

Повышенный риск переедания

«Это может привести к увеличению веса и другим проблемам со здоровьем, таким как переедание».

Дефицит питательных веществ

«Если вы пропускаете приемы пищи, вы не даете своему организму питательных веществ, необходимых для его развития».

Нарушение гормонов голода

«Из-за этого вам сложнее определить, когда вы сыты, и в конечном итоге вы можете переедать».

Проблемы с пищеварением

«Это происходит из-за накопления желудочной кислоты в желудке, которое происходит, когда желудок слишком долго остается пустым», — сказала она.

Проблемы психического здоровья

«Поскольку ваше тело начинает вырабатывать больше кортизола, который также известен как гормон стресса, вы с большей вероятностью будете испытывать беспокойство, перепады настроения и депрессию».

Голодание – широко практикуемый метод, помогающий похудеть.И хотя пропуск приема пищи может показаться быстрым и простым способом сократить количество калорий, на самом деле он может принести больше вреда, чем пользы, если не делать это правильно. Недостаточное потребление пищи в течение дня может привести к усталости, вялости и проблемам со здоровьем в долгосрочной перспективе.Некоторые люди ошибочно используют пропуск приема пищи как средство похудения, не подозревая, что это часто приводит к противоположному результату.Ваше тело перейдет в режим голодания, а это означает, что когда вы едите, ваше тело с большей вероятностью откладывает эти калории в виде жира, и вы также с большей вероятностью переедите позже в тот же день, когда ваш голод нарастет.Она рассказала о семи способах пропуска приема пищи, которые могут нанести вред вашему здоровью.По словам Эшли, когда вы не едите в течение длительного времени, ваше тело переходит в состояние голодания, вызывая естественную реакцию сохранения энергии путем замедления метаболизма.Она сказала: «Это означает, что когда вы в конечном итоге едите, ваше тело с большей вероятностью будет хранить потребляемые калории в виде жира, а не сжигать их для немедленного использования».Пропуск приема пищи может привести к снижению уровня сахара в крови.Эшли предупредила, что пропуск приема пищи может вызвать у вас чувство голода позже. Это может повысить вероятность переедания или выбора нездоровой пищи, поскольку вам хочется еды с высоким содержанием углеводов и сахара.Наиболее распространенными симптомами дефицита питательных веществ являются сильное выпадение волос, боли в костях, усталость, нерегулярное сердцебиение и проблемы со ртом. Это также может привести к более серьезным осложнениям для здоровья, таким как анемия, вызванная недостатком железа.Если вы игнорируете естественные сигналы вашего тела о голоде, это может вызвать гормональный дисбаланс, который снижает выработку гормонов, подавляющих аппетит.Она предупредила, что слишком длинные перерывы между приемами пищи заставят организм выпустить стрессовую реакцию, которая может раздражать пищеварительную систему и вызывать диарею, боли в желудке, тошноту и запор.Помимо физического здоровья, постоянный пропуск приема пищи может оказать серьезное влияние и на ваше психическое здоровье.По словам нутрициолога, это также может подвергнуть вас большему риску развития расстройства пищевого поведения.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромба в мозгу.

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