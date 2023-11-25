Темный шоколад помогает снизить давления: врачи выявили лучшие здоровые закуски

"Как и во многих других заболеваниях, диета играет огромную роль в повышении артериального давления. Например, употребление слишком большого количества определенных продуктов, особенно с высоким содержанием соли, может вызвать скачок кровяного давления", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Черника

«Черника, как и другие ягоды, богата соединениями, называемыми флавоноидами».

«Антоцианы, особый тип флавоноидов, которые придают ягодам темно-синий, красный или фиолетовый оттенок, были особенно отмечены их полезными свойствами для сердца», — сказала она.

Темный шоколад

«Удивительно, но темный шоколад также помогает регулировать кровяное давление, но только тот, который содержит не менее 70 процентов какао», — сказала она. «Как и ягоды, темный шоколад богат флавоноидами, но главными из них являются флавонолы. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами, которые борются с окислительным стрессом, ключевым фактором развития высокого кровяного давления», - утверждает терапевт.

Около четверти взрослого населения в настоящее время живут с высоким кровяным давлением.Это состояние тихого убийцы, также известное как гипертония, означает, что вашему сердцу приходится работать тяжелее, чем обычно, чтобы перекачивать кровь по всему телу.Со временем это может привести к повреждению кровеносных сосудов и различных органов. Это также является основной причиной серьезных неотложных медицинских ситуаций, таких как сердечные приступы и инсульты.Таким образом, любые шаги, которые вы можете предпринять для снижения артериального давления, могут потенциально спасти жизнь.Точно так же есть определенные продукты, которые также могут помочь снизить уровень.Врач рассказала продуктах, которые могут сделать именно это. Она порекомендовала две вкусные закуски, обладающие способностью снижать кровяное давление.Известно, что флавоноиды помогают регулировать кровяное давление.В частности, исследование показало, что ежедневное употребление 200 граммов (примерно одна чашка) черники может улучшить функцию кровеносных сосудов и снизить систолическое артериальное давление (верхнее значение в показаниях артериального давления).Многие из нас любят побаловать себя шоколадом, но опасаются его влияния на наше здоровье. Однако Андреева сообщила, что употребление темного шоколада действительно может принести пользу для здоровья.Некоторые исследования показали, что темный шоколад полезен для пациентов с гипертонической болезнью. Особые флавоноидные соединения в темном шоколаде делают оболочку артерий более восприимчивой к стрессу и изменениям кровотока.Однако необходимо лишь до 55 граммов в день, а слишком большое количество может привести к увеличению веса.Следует с осторожностью относиться к другим десертам или высококалорийным продуктам. Простое добавление темного шоколада в свой рацион без исключения других продуктов может привести к увеличению веса.Если вас беспокоит ваше кровяное давление, вам следует поговорить с терапевтом.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромба в мозге.

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