Эндокринолог Павлова: рыба помогает при болезни Альцгеймера, врач Пономарева назвала 6 полезных альтернатив

"Действие омега-3 на нейродегенерацию должно иметь положительный эффект".

"Кроме рыбы, существует несколько других продуктов, которые важны для профилактики болезни Альцгеймера благодаря своему полезному влиянию на мозговую функцию и общее здоровье организма", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Орехи, такие как грецкие орехи, миндаль, фундук и другие виды орехов, богаты антиоксидантами, витаминами E и В6, а также полиненасыщенными жирными кислотами, что способствует улучшению когнитивных функций и защите мозга от дегенеративных процессов", - говорит Пономарева.

"Оливковое масло содержит мононенасыщенные жиры и полифенолы, которые могут снижать воспаление и улучшать когнитивные функции".

"Зеленый чай содержит антиоксиданты и л-теанин, которые могут помогать улучшить память и снизить риск развития болезни Альцгеймера".

Последние исследования доказали, что не все жиры являются вредными для организма, важно различать полезные и вредные. Вместо трансжиров, содержащихся в фастфуде, полуфабрикатах и готовой выпечке, эксперты рекомендуют отдавать предпочтение полезным жирам, таким как те, что содержатсяОмега-3 жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе, особенно полезны для здоровья сосудов. Они укрепляют стенки кровеносных сосудов, благоприятно влияют на работу мозга и нервной системы. Недавние эксперименты показали, что регулярное потребление рыбы может эффективно предотвращать развитие болезни Альцгеймера, особенно в пожилом возрасте.Эндокринологподчеркнула:Кроме того, добавление рыбы в рацион помогает снижать воспалительные процессы в организме,Овощи, такие как шпинат, капуста, брокколи и другие зеленые листовые овощи, содержат витамин К, фолаты и антиоксиданты, которые помогают улучшить память и поддерживать здоровье мозга.Ягоды, такие как черника, клубника, малина и черная смородина, богаты антоцианами, которые имеют антиоксидантные свойства и могут помогать защищать мозг от стресса и дегенерации клеток.Мясо этих птиц богато витамином В12 и белком, которые важны для поддержания здоровья нервной системы и мозга.Регулярное употребление этих продуктов в сочетании с рыбой в рационе может способствовать поддержанию здоровья мозга и снижению риска развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.Ранее МедикФорум писал о том, почему возникает тяга к сладкому.

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