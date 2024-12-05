«Могут продлить жизнь на 9 лет»: врачи в Уфе назвали ряд правил долголетия за счет укрепления сердца

«Люди с более высокими показателями здоровья сердечно-сосудистой системы живут в среднем на девять лет дольше, чем люди с самыми низкими показателями, такие результаты получены по проведенному исследованию», - констатировали эксперты.

Необходимо отказаться от сигарет;

Нужно практиковать в достаточном объеме физическую активность;

Следует соблюдать принципы здорового питания;

Нужно соблюдать баланс работы и отдыха, достаточно спать;

Необходимо контролировать вес, не допускать его критического увеличения;

Следует поддерживать рекомендуемое врачами артериальное давление, не допуская его резких изменений;

Нужно следить за уровнем сахара в крови, не допускать его значительного повышения и снижения;

Необходимо контролировать уровень своего холестерина.

Существуют правила образа жизни, соблюдение которых может продлить жизнь на 9 лет – об этом рассказали специалисты из Уфы, представляющие Республиканский госпиталь ветеранов войн. Говоря о таких правилах, медики отметили, что прежде всего следование им помогает укрепить сердечнососудистую систему.Врачами были названы следующие правила долголетия за счет укрепления сердца.Ссылаясь на исследовательские данные, медики отметили, что одним из важнейших условий для достижения долголетия является отказ от курения. Эксперты констатировали, что по сравнению с курильщиками, некурящие люди живут в среднем на 7,4 лет дольше.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами были названы симптомы , с которыми курильщикам нужно обязательно идти к врачу.

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