«Могут продлить жизнь на 9 лет»: врачи в Уфе назвали ряд правил долголетия за счет укрепления сердца
Уфимские медики назвал ряд правил, помогающих сохранить сердце здоровым и тем самым продлить человеку жизнь.
Существуют правила образа жизни, соблюдение которых может продлить жизнь на 9 лет – об этом рассказали специалисты из Уфы, представляющие Республиканский госпиталь ветеранов войн. Говоря о таких правилах, медики отметили, что прежде всего следование им помогает укрепить сердечнососудистую систему.
«Люди с более высокими показателями здоровья сердечно-сосудистой системы живут в среднем на девять лет дольше, чем люди с самыми низкими показателями, такие результаты получены по проведенному исследованию», - констатировали эксперты.
Врачами были названы следующие правила долголетия за счет укрепления сердца.
- Необходимо отказаться от сигарет;
- Нужно практиковать в достаточном объеме физическую активность;
- Следует соблюдать принципы здорового питания;
- Нужно соблюдать баланс работы и отдыха, достаточно спать;
- Необходимо контролировать вес, не допускать его критического увеличения;
- Следует поддерживать рекомендуемое врачами артериальное давление, не допуская его резких изменений;
- Нужно следить за уровнем сахара в крови, не допускать его значительного повышения и снижения;
- Необходимо контролировать уровень своего холестерина.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами были названы симптомы, с которыми курильщикам нужно обязательно идти к врачу.
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