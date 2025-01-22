Сомнолог рассказал, насколько сильно нужно охлаждать спальню для ночного сна

«Для полноценного отдыха и хорошего самочувствия необходимо спать при температуре 19–21 градус», - заявил эксперт.

Сомнолог Кудинов порекомендовал в преддверии ночного сна обязательно проветривать помещение. В беседе с РИАМО он рассказал, насколько сильно нужно охлаждать спальню.По мнению Кудинова, спать в комнате с плотно закрытыми окнами, в которой всю ночь работает отопление, – нежелательно (особенно если в ней спит не один человек). Если пренебречь этим правилом, то утром можно проснуться с головной болью и неприятным ощущением разбитости из-за нехватки кислорода в воздухе во время сна. Кроме того, недостаток свежего воздуха и его сухость в спальне может стать причиной ночных пробуждений из-за першения в горле и кашля, предупредил эксперт.Говоря о том, какое одело лучше выбрать – легкое или тяжелое – Кудинов заметил: отдавать предпочтение нужно тому, которое будет наиболее комфортным. Вес одеяла не влияет на качество сна, сказал специалист.До этого невролог Екатерина Демьяновская рассказала , что сон в душном помещении увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышает артериальное давление и увеличивает риск появления тромбов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что обязательными условиями для качественного ночного сна являются тишина и полная темнота.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.