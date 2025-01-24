Врач Шарашкина: обезвоживание организма зимой происходит наравне с летом

«Зимой очень важно потреблять достаточное количество жидкости. В среднем нужно выпивать 30 миллилитров воды на килограмм массы тела человека», - приводит рекомендации медика «Петербургский дневник».

Врач Шарашкина рассказала, что потребность в жидкости у человеческого организма в холодную погоду никуда не исчезает. Тем более, что зимой потерю влаги усиливает сухой воздух в помещении из-за отопительных приборов. Кроме того, многие люди начинают рефлекторно меньше пить или сознательно пьют меньше из-за страха перед слишком частым мочеиспусканием.Шарашкина обратила внимание, что в холодную погоду жажда ощущается не так явно, и даже если организму не будет хватать влаги, человек не станет хотеть пить. Все это способствует возникновению обезвоживания, особенно у пожилых людей, чьи сигналы жажды могут быть крайне слабыми.До этого врач Алексей Водовозов сообщил, что людям, живущим с пожилыми родственниками, нужно следить, пьют ли они зимой достаточно воды. Терапевт подчеркнул, что обезвоживание негативно сказывается на работе сердца, мозга и на состоянии мышц, способствует перееданию и запору, провоцирует мышечные судороги.Врач заявил , что точным маркером того, пьет ли человек достаточно воды, является цвет мочи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Мария Калошина предупредила : не нужно заставлять себя пить вод через силу.

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