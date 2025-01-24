Врач Шарашкина: обезвоживание организма зимой происходит наравне с летом

100 Фото: https://unsplash.com/photos/person-holding-clear-glass-cup-with-half-filled-water-12Kb5ynfxso
стакан воды

Врач-гериатр Наталья Шарашкина заявила, что обезвоживание зимой является таким же частое явлением, каким оно бывает летом.

Врач Шарашкина рассказала, что потребность в жидкости у человеческого организма в холодную погоду никуда не исчезает. Тем более, что зимой потерю влаги усиливает  сухой воздух в помещении из-за отопительных приборов. Кроме того, многие люди начинают рефлекторно меньше пить или сознательно пьют меньше из-за страха перед слишком частым мочеиспусканием.

Шарашкина обратила внимание, что в холодную погоду жажда ощущается не так явно, и даже если организму не будет хватать влаги, человек не станет хотеть пить. Все это способствует возникновению обезвоживания, особенно у пожилых людей, чьи сигналы жажды могут быть крайне слабыми.

«Зимой очень важно потреблять достаточное количество жидкости. В среднем нужно выпивать 30 миллилитров воды на килограмм массы тела человека», - приводит рекомендации медика «Петербургский дневник».

До этого врач Алексей Водовозов сообщил, что людям, живущим с пожилыми родственниками, нужно следить, пьют ли они зимой достаточно воды. Терапевт подчеркнул, что обезвоживание негативно сказывается на работе сердца, мозга и на состоянии мышц, способствует перееданию и запору, провоцирует мышечные судороги.

Врач заявил, что точным маркером того, пьет ли человек достаточно воды, является цвет мочи.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Мария Калошина предупредила: не нужно заставлять себя пить вод через силу.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Наталья Шарашкина
Наталья Шарашкина
Здоровье
врач-гериатр, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Как бороться с обезвоживанием зимой
Врач предупредила о болезнях у пожилых людей в холода
Врач назвала причины и способы профилактики замерзания в старости
Теги : обезвоживание, зима, Наталья Шарашкина
Эксперт по питанию назвала полезные жиры среди ускоряющих метаболизм продуктов
Врач Шарашкина: обезвоживание организма зимой происходит наравне с летом
Врач сравнил мороженое с углеводно-жировой бомбой для организма