Симптомом жировой болезни печени на поздней стадии могут быть сонливость, забывчивость и тахикардия
Печень является жизненно важным органом и обеспечивает более 500 функций организма. Как только в ее работе происходят сбои, человек может испытывать состояния, не первый взгляд, никак не связанные с этим органом. Речь идет о сонливости, забывчивости, тахикардии и так далее.
Если жировую болезнь печени не лечить, это может привести к самой тяжелой стадии, которая известна как цирроз.
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — одно из самых распространенных хронических заболеваний печени в мире. Как следует из названия болезни, она возникает у людей, которые не злоупотребляют алкоголем.
После нескольких лет воспаления печень становится бугристой, покрывается рубцами (фиброз). Ее клетки заменяет соединительная ткань, которая делает часть органа неработоспособной. Это может привести к циррозу.
На начальной стадии заболевания печени нет очевидных признаков ее поражения, таких как желтуха или боль в правом подреберье. Однако есть ряд неспецифических симптомов, таких, как утомляемость, сонливость в дневное время, снижение памяти и умственной работоспособности.
Цирроз, по словам медиков, является результатом длительного, непрерывного повреждения печени. Одним из его симптомов является тахикардия. Это признак того, что печень работает с перебоями.
Тахикардия, или ускорение сердцебиения — увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) более 100 ударов в минуту.
Другие признаки болезни на поздней стадии:
- Сильный зуд
- Пожелтение белков глаз и кожи (желтуха)
- Белые ногти
- Кончики пальцев становятся шире/ толще (скрюченные пальцы)
- Отек ног, лодыжек, ступней
- Вздутие живота (асцит)
- Темная моча
- Забывчивость, потеря памяти, спутанность сознания и сонливость
- Тремор
- Шатающаяся походка, склонность к падениям.
Симптомы ранней стадии заболевания:
- Общее плохое самочувствие и постоянная усталость
- Потеря аппетита
- Потеря веса
- Тошнота и рвота
- Болезненность / боль в области печени
- Паукообразные мелкие кровеносные капилляры (паукообразные ангиомы)
- Красные пятна на ладонях
- Нарушение режима сна.
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