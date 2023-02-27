Симптомом жировой болезни печени на поздней стадии могут быть сонливость, забывчивость и тахикардия

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Печень является жизненно важным органом и обеспечивает более 500 функций организма. Как только в ее работе происходят сбои, человек может испытывать состояния, не первый взгляд, никак не связанные с этим органом. Речь идет о сонливости, забывчивости, тахикардии и так далее.

Если жировую болезнь печени не лечить, это может привести к самой тяжелой стадии, которая известна как цирроз.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — одно из самых распространенных хронических заболеваний печени в мире. Как следует из названия болезни, она возникает у людей, которые не злоупотребляют алкоголем.

После нескольких лет воспаления печень становится бугристой, покрывается рубцами (фиброз). Ее клетки заменяет соединительная ткань, которая делает часть органа неработоспособной. Это может привести к циррозу.

На начальной стадии заболевания печени нет очевидных признаков ее поражения, таких как желтуха или боль в правом подреберье. Однако есть ряд неспецифических симптомов, таких, как утомляемость, сонливость в дневное время, снижение памяти и умственной работоспособности.

Цирроз, по словам медиков, является результатом длительного, непрерывного повреждения печени. Одним из его симптомов является тахикардия. Это признак того, что печень работает с перебоями.

Тахикардия, или ускорение сердцебиения — увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) более 100 ударов в минуту. 

Другие признаки болезни на поздней стадии:
  • Сильный зуд
  • Пожелтение белков глаз и кожи (желтуха)
  • Белые ногти
  • Кончики пальцев становятся шире/ толще (скрюченные пальцы)
  • Отек ног, лодыжек, ступней
  • Вздутие живота (асцит)
  • Темная моча
  • Забывчивость, потеря памяти, спутанность сознания и сонливость
  • Тремор
  • Шатающаяся походка, склонность к падениям.

Симптомы ранней стадии заболевания:
  • Общее плохое самочувствие и постоянная усталость
  • Потеря аппетита
  • Потеря веса 
  • Тошнота и рвота
  • Болезненность / боль в области печени
  • Паукообразные мелкие кровеносные капилляры (паукообразные ангиомы)
  • Красные пятна на ладонях
  • Нарушение режима сна.

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