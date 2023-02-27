Симптомом жировой болезни печени на поздней стадии могут быть сонливость, забывчивость и тахикардия

Сильный зуд

Пожелтение белков глаз и кожи (желтуха)

Белые ногти

Кончики пальцев становятся шире/ толще (скрюченные пальцы)

Отек ног, лодыжек, ступней

Вздутие живота (асцит)

Темная моча

Забывчивость, потеря памяти, спутанность сознания и сонливость

Тремор

Шатающаяся походка, склонность к падениям.

Общее плохое самочувствие и постоянная усталость

Потеря аппетита

Потеря веса

Тошнота и рвота

Болезненность / боль в области печени

Паукообразные мелкие кровеносные капилляры (паукообразные ангиомы)

Красные пятна на ладонях

Нарушение режима сна.

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