10 симптомов проблем с сердцем, которые нельзя игнорировать

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сердце

Кардиолог Амит Бахаи советует обращать внимание на кажущиеся на первый взгляд небольшие сигналы о том, что сердце испытывает трудности.

— Большинству из нас не нужно проходить ежегодную томографию. Таким образом, мы игнорируем небольшие сигналы о том, что наше сердце работает неидеально. А потом становится слишком поздно, — отметил кардиолог.

По его словам, проблемы с сердцем могут медленно, но верно прогрессировать, пока однажды не возникнет более сложная проблема. Ее можно было избежать, если бы человек прислушался к предупреждающим знакам.

— Всегда обращайте внимание на стеснение в груди, боли в руках или челюсти, головокружение, одышку при наклоне. Все это может быть сигналами того, что сердце не справляется с нагрузкой, — подчеркнул медик.

Он перечислил признаки, которые должны стать поводом для похода к врачу:
  • Головокружение при вставании
  • Одышка
  • Трудности с наклоном
  • Учащенное сердцебиение
  • Стеснение в груди
  • Боль в руке, шее или предплечьях, часто слева
  • Дискомфорт в груди 
  • Отекшие ноги
  • Проблемы с сердечным ритмом (вы чувствуете, что сердце пропускает удар или бьется слишком часто).

Взрослый человек со здоровым сердцем должен быть в состоянии пробежать два лестничных пролета, не запыхавшись, считает Бахаи.

— Вы, наверняка, думаете, что неспособность пробежать два лестничных пролета может быть вызвана «слабыми» легкими, недостатком физической формы или увеличением веса, но, скорее всего, это вызвано проблемами с сердцем, — говорит он.

Согласно исследованию, 13 процентов респондентов считают себя слишком молодыми, чтобы иметь проблемы с сердцем, поэтому даже не думали о визите к кардиологу.

— К сожалению, это недоразумение, поскольку болезни сердца могут поражать людей всех возрастов. И особенно это актуально в эпоху коронавируса, который поражает сосуды даже при бессимптомном течении, — резюмировал врач.

Проблемы, с которыми необходимо обратиться к кардиологу: 
  • боль в сердце; 
  • одышка в покое или при нагрузке; 
  • ощущение перебоев в работе сердца; 
  • обмороки без явной причины; 
  • повышенное давление, а именно более 140/90 мм рт.

Симптомы сердечной недостаточности:
  • Отек ступней, лодыжек, ног или живота
  • переутомление (вы чувствуете сильную усталость)
  • слабость, головокружение, предобморочное состояние
  • учащенное или неритмичное сердцебиение.

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Симптомы проблем с сердцем, которые нельзя игнорировать


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