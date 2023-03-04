10 симптомов проблем с сердцем, которые нельзя игнорировать
Кардиолог Амит Бахаи советует обращать внимание на кажущиеся на первый взгляд небольшие сигналы о том, что сердце испытывает трудности.
— Большинству из нас не нужно проходить ежегодную томографию. Таким образом, мы игнорируем небольшие сигналы о том, что наше сердце работает неидеально. А потом становится слишком поздно, — отметил кардиолог.
По его словам, проблемы с сердцем могут медленно, но верно прогрессировать, пока однажды не возникнет более сложная проблема. Ее можно было избежать, если бы человек прислушался к предупреждающим знакам.
— Всегда обращайте внимание на стеснение в груди, боли в руках или челюсти, головокружение, одышку при наклоне. Все это может быть сигналами того, что сердце не справляется с нагрузкой, — подчеркнул медик.
Он перечислил признаки, которые должны стать поводом для похода к врачу:
- Головокружение при вставании
- Одышка
- Трудности с наклоном
- Учащенное сердцебиение
- Стеснение в груди
- Боль в руке, шее или предплечьях, часто слева
- Дискомфорт в груди
- Отекшие ноги
- Проблемы с сердечным ритмом (вы чувствуете, что сердце пропускает удар или бьется слишком часто).
Взрослый человек со здоровым сердцем должен быть в состоянии пробежать два лестничных пролета, не запыхавшись, считает Бахаи.
— Вы, наверняка, думаете, что неспособность пробежать два лестничных пролета может быть вызвана «слабыми» легкими, недостатком физической формы или увеличением веса, но, скорее всего, это вызвано проблемами с сердцем, — говорит он.
Согласно исследованию, 13 процентов респондентов считают себя слишком молодыми, чтобы иметь проблемы с сердцем, поэтому даже не думали о визите к кардиологу.
— К сожалению, это недоразумение, поскольку болезни сердца могут поражать людей всех возрастов. И особенно это актуально в эпоху коронавируса, который поражает сосуды даже при бессимптомном течении, — резюмировал врач.
Проблемы, с которыми необходимо обратиться к кардиологу:
- боль в сердце;
- одышка в покое или при нагрузке;
- ощущение перебоев в работе сердца;
- обмороки без явной причины;
- повышенное давление, а именно более 140/90 мм рт.
Симптомы сердечной недостаточности:
- Отек ступней, лодыжек, ног или живота
- переутомление (вы чувствуете сильную усталость)
- слабость, головокружение, предобморочное состояние
- учащенное или неритмичное сердцебиение.
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