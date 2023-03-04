10 симптомов проблем с сердцем, которые нельзя игнорировать

Головокружение при вставании

Одышка

Трудности с наклоном

Учащенное сердцебиение

Стеснение в груди

Боль в руке, шее или предплечьях, часто слева

Дискомфорт в груди

Отекшие ноги

Проблемы с сердечным ритмом (вы чувствуете, что сердце пропускает удар или бьется слишком часто).

боль в сердце;

одышка в покое или при нагрузке;

ощущение перебоев в работе сердца;

обмороки без явной причины;

повышенное давление, а именно более 140/90 мм рт.

Отек ступней, лодыжек, ног или живота

переутомление (вы чувствуете сильную усталость)

слабость, головокружение, предобморочное состояние

учащенное или неритмичное сердцебиение.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.