Одно простое действие, которое поможет избавиться от вздутия живота

Не есть продукты, вызывающие брожение.

На ночь выпить травяной чай, нормализующий пищеварительные процессы.

Увеличить активность.

Делать дыхательные упражнения и простую зарядку.

Принимать при необходимости препараты-абсорбенты, предварительно посоветовавшись с врачом.

Вздутие живота, как правило, является результатом скопления газов в желудочно-кишечном тракте. ЖКТ представляет собой ряд полых органов, соединенных в длинную извилистую трубку. Этот канал расщепляет пищу по мере ее транспортировки по организму, помогая ему усваивать питательные вещества и выводить излишки.По словам диетолога, которая специализируется на расстройствах пищеварения, многие считают, что ночной сон обеспечивает своего рода «перезагрузку», когда дело доходит до вздутия живота, связанного с едой., — отметила специалист.Как правило, утром люди от вздутого живота не страдают. Но при условии, что у них не было позднего ужина (особенно это касается тех, кто встает перекусить ночью).— добавила диетолог.Одна из причин, по которой сон считается таким важным, заключается в том, что он дает телу время для отдыха и восстановления. В течение дня организму будет требоваться много глюкозы, основного источника энергии, для питания мышц, суставов, нервной системы и здорового пищеварения.Это означает, что пищеварительная система будет постоянно работать над расщеплением пищи, однако, когда человек спит, потребность в глюкозе значительно снижается.Помимо достаточного количества сна для уменьшения вздутия живота поможет серия легких упражнений перед сном.Ходьба или легкие упражнения в течение 15 минут после еды повышают подвижность и стимулируют работу желудочно-кишечного тракта. Попробуйте погулять 15 минут в спокойном темпе перед сном или выполнить несколько легких упражнений из йоги, чтобы облегчить дискомфорт в пищеварении, советуют специалисты.Недостаток сна тесно связан с различными симптомами, некоторые из которых могут иметь серьезные последствия для пищеварительной системы.Например, страдающие синдромом раздраженного кишечника (СРК) или воспалительным заболеванием кишечника (ВЗК) иногда испытывают обострение после плохого сна.Недостаток сна делает нас более уязвимыми для воспаления. Расстройства пищеварения, такие как ВЗК и СРК, иногда называют воспалительными расстройствами. Например, ВЗК относится к совокупности заболеваний пищеварения, таких как болезнь Крона, и, как полагают, имеет тесную связь с воспалением.Некоторые формы ВЗК часто вызываются проблемами с иммунной системой, при которых иммунные клетки начинают атаковать ткани кишечника, вызывая воспаление. Недостаток сна может усугубить эту проблему.

