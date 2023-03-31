35-летний пациент с диагнозом рак кишечника назвал два изменения в пищеварении, на которые он не обращал внимание

Возраст — почти 9 из 10 людям с раком кишечника 60 лет и старше

Питание — вы едите слишком много красного и (или) обработанного мяса и слишком мало клетчатки

Вес — рак кишечника чаще встречается у людей с избыточным весом или ожирением

Низкая физнагрузка — малоподвижный образ жизни увеличивает риск развития рака кишечника

Злоупотребление алкоголем может увеличить риск развития рака кишечника

Курение — то же самое

Наследственность — наличие близкого родственника, у которого развился рак кишечника в возрасте до 50 лет.

Ешьте меньше мяса и получайте больше клетчатки из цельнозерновых, бобовых, овощей и фруктов

Приведите свой вес в норму

Займитесь посильным спортом

Бросьте пить и курить.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.