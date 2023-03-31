35-летний пациент с диагнозом рак кишечника назвал два изменения в пищеварении, на которые он не обращал внимание
Симптомы рака кишечника бывает трудно обнаружить, потому что они не обязательно вызывают у человека плохое самочувствие. Пациент онколога, которому поставили диагноз рак кишечника, рассказал о симптомах, на которые он не обращал внимание.
35-летний Майк Вернон из Лондона отметил на Reddit, что когда ему наконец поставили правильный диагноз, у него была уже третья стадия рака. Он обсуждал это с профессором, который подчеркнул, что самым частым симптомом рака кишечника являются изменения в привычках ЖКТ в течение нескольких недель.
Особенное внимание нужно обратить на два фактора. Первый — изменение стула, он становится более жидким, более частым или, напротив, речь может идти о запоре. Изменения должны происходить на протяжении длительного времени, не меньше двух недель.
Второй фактор — наличие крови в стуле. Она может быть свежей, иногда смешанной со слизью, а может быть черной, и тогда кал становится черным.
Медики обращают внимание, что кровь в кале может быть вызвана рядом доброкачественных состояний, включая геморрой и воспалительное заболевание кишечника, но игнорировать это состояние не стоит.
— Я не обращал внимание на то, что так называемые «привычки» моего кишечника изменились, — рассказал пациент, — Я думал, что ставший более жидким и частым стул связан с тем, что я много нервничаю, неправильно питаюсь и мало двигаюсь. Я ничего не менял в образе жизни, но стал замечать, что в кале стали появляться прожилки крови. Это заставило меня обратиться к врачу. Мне сказали, что у меня синдром раздраженного кишечника. Таким образом, я потерял год, не обратившись к онкологу. И только когда я начал терять вес и испытывать постоянную слабость, меня направили к профильному специалисту.
Более общие симптомы включают вздутие живота или боль, необъяснимую потерю веса, анемию или крайнюю усталость.
Точная причина рака кишечника неизвестна, но эксперты говорят, что ряд факторов может увеличить риск. К ним относятся:
- Возраст — почти 9 из 10 людям с раком кишечника 60 лет и старше
- Питание — вы едите слишком много красного и (или) обработанного мяса и слишком мало клетчатки
- Вес — рак кишечника чаще встречается у людей с избыточным весом или ожирением
- Низкая физнагрузка — малоподвижный образ жизни увеличивает риск развития рака кишечника
- Злоупотребление алкоголем может увеличить риск развития рака кишечника
- Курение — то же самое
- Наследственность — наличие близкого родственника, у которого развился рак кишечника в возрасте до 50 лет.
- Ешьте меньше мяса и получайте больше клетчатки из цельнозерновых, бобовых, овощей и фруктов
- Приведите свой вес в норму
- Займитесь посильным спортом
- Бросьте пить и курить.
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