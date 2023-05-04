Эндокринолог: опухшие лодыжки являются признаком высокого уровня сахара в крови

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ноги

Сахарный диабет второго типа — хроническое заболевание, при котором уровень глюкозы в крови постоянно повышен. С каждым днем, если состояние не контролируется, организму наносится все больший ущерб.

По данным Diabetes UK, опухшие лодыжки являются признаком диабетической нефропатии. Это состояние, когда высокий уровень сахара в крови вызывает повреждение почек. Специалисты констатируют, что каждого пятого человека с высоким уровнем сахара в крови будет развиваться это осложнение.

Высокий уровень сахара в крови раздражает мелкие кровеносные сосуды и фильтры в почках, вызывая раздражение. В результате аномальное количество белка теряется с мочой. Итак, опухшие лодыжки и кисти указывают на диабетическую нефропатию.

Другие признаки:
  • Кровь в моче
  • Чувство сильной усталости
  • Одышка
  • Общее плохое самочувствие.

Отек - это скопление лимфы в мышечных тканях из-за процесса, связанного с нарушением водно-солевого баланса. У диабетиков жидкость может сильно задерживаться в организме, что приводит к появлению сильной отечности.

Отеки увеличивают риск возникновения диабетической стопы, снижают качество жизни и доставляют дискомфорт. Прежде чем приступать к лечению, следует выяснить, почему отекают ноги при сахарном диабете, и устранить причину, вызывающую это явление.

На скачки уровня сахара в крови может влиять множество факторов, таких как болезнь, стресс, гиподинамия и употребление определенных продуктов.

Возможные причины отеков при диабете:

  • нейропатия;
  • нарушение кровоснабжения в ногах из-за сердечной недостаточности;
  • варикозное расширение вен;
  • ношение тесной обуви;
  • изменение гормонального баланса;
  • неправильное питание с большим количеством соли;
  • метаболические нарушения, водно-солевой дисбаланс;
  • заболевания почек и выделительной системы;
  • лишний вес; 
  • стресс, недостаток сна;
  • низкий уровень физической активности.

Общие признаки того, что у вас слишком высокий уровень сахара в крови:
  • Чувство сильной усталости
  • Постоянная жажда
  • Нечеткое зрение
  • Необходимость чаще мочиться.

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