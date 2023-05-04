Эндокринолог: опухшие лодыжки являются признаком высокого уровня сахара в крови
Сахарный диабет второго типа — хроническое заболевание, при котором уровень глюкозы в крови постоянно повышен. С каждым днем, если состояние не контролируется, организму наносится все больший ущерб.
По данным Diabetes UK, опухшие лодыжки являются признаком диабетической нефропатии. Это состояние, когда высокий уровень сахара в крови вызывает повреждение почек. Специалисты констатируют, что каждого пятого человека с высоким уровнем сахара в крови будет развиваться это осложнение.
Высокий уровень сахара в крови раздражает мелкие кровеносные сосуды и фильтры в почках, вызывая раздражение. В результате аномальное количество белка теряется с мочой. Итак, опухшие лодыжки и кисти указывают на диабетическую нефропатию.
Другие признаки:
- Кровь в моче
- Чувство сильной усталости
- Одышка
- Общее плохое самочувствие.
Отек - это скопление лимфы в мышечных тканях из-за процесса, связанного с нарушением водно-солевого баланса. У диабетиков жидкость может сильно задерживаться в организме, что приводит к появлению сильной отечности.
Отеки увеличивают риск возникновения диабетической стопы, снижают качество жизни и доставляют дискомфорт. Прежде чем приступать к лечению, следует выяснить, почему отекают ноги при сахарном диабете, и устранить причину, вызывающую это явление.
На скачки уровня сахара в крови может влиять множество факторов, таких как болезнь, стресс, гиподинамия и употребление определенных продуктов.
Возможные причины отеков при диабете:
- нейропатия;
- нарушение кровоснабжения в ногах из-за сердечной недостаточности;
- варикозное расширение вен;
- ношение тесной обуви;
- изменение гормонального баланса;
- неправильное питание с большим количеством соли;
- метаболические нарушения, водно-солевой дисбаланс;
- заболевания почек и выделительной системы;
- лишний вес;
- стресс, недостаток сна;
- низкий уровень физической активности.
Общие признаки того, что у вас слишком высокий уровень сахара в крови:
- Чувство сильной усталости
- Постоянная жажда
- Нечеткое зрение
- Необходимость чаще мочиться.
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