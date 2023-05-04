Эндокринолог: опухшие лодыжки являются признаком высокого уровня сахара в крови

Кровь в моче

Чувство сильной усталости

Одышка

Общее плохое самочувствие.

нейропатия;

нарушение кровоснабжения в ногах из-за сердечной недостаточности;

варикозное расширение вен;

ношение тесной обуви;

изменение гормонального баланса;

неправильное питание с большим количеством соли;

метаболические нарушения, водно-солевой дисбаланс;

заболевания почек и выделительной системы;

лишний вес;

стресс, недостаток сна;

низкий уровень физической активности.

Чувство сильной усталости

Постоянная жажда

Нечеткое зрение

Необходимость чаще мочиться.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.