«Самый сильный канцероген»: кардиолог Кореневич рассказала, почему возникает рак
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог Анна Кореневич рассказала про онкофобию и предположила, почему возникает рак.
- Онкофобия страшнее самого рака. Человек всё время находится в страхе заболеть и неминуемой смерти, которую нельзя предотвратить, - написала она в своем блоге.
Для запуска онкологического процесса есть причины, которые называют канцерогенами. С точки зрения медицины речь идет о:
- неправильном питании
- ожирении
- малоподвижном образе жизни
- курении, алкоголе
- наследственности
- радиации, промышленных выбросах.
По словам Кореневич, причины рака и атеросклероза одни и те же. Кроме того, сейчас стала очевидна тесная взаимосвязь между онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно их острыми проявлениями.
Это, к сожалению, не значит, что люди, ведущие здоровый образ жизни, никогда не заболеют раком. Правильное питание, физнагрузки, отсутсвие вредных привычек только снижают риск.
- Все болезни от нервов. Для меня эта фраза давно перестала быть шуткой. (…) Устранение стресса приведёт к улучшению, а в ряде случаев, к полному выздоровлению, - отметила медик.
По данным исследований, гормон избыток кортизола (один из гормонов стресса) приводит к повышению давления и уровня сахара в крови, к ожирению, истончению кожи и появлению фиолетовых растяжек по бокам живота. Еще может быть ослабление иммунитета, расстройство пищеварения, ослабление потенции, бессонница, раздражительность и агрессивность. При стрессе надпочечники вырабатывают большое количество норадреналина и кортизола.
Несколько слов про кортизоловый живот. Как он выглядит? Кортизоловый живот проявляется ожирением в абдоминальной (брюшной) области. Это обусловлено тем, что клетки на животе в несколько раз чувствительнее к кортизолу, чем остальные жировые клетки.
Ранее Кореневич рассказала, что стресс и негативные эмоции вредят сердечникам больше, чем жирная и вредная еда.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анна Кореневич
Медицина
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог
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