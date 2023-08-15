Усталость, боль в горле: названы 5 симптомов нового варианта Covid Eris
Коронавирус никуда не исчез. Новый подвариант Omicron Covid Eris, также известный как EG.5.1, сейчас является вторым по распространенности штаммом в Великобритании. Он вызывает симптомы, сходные с Omicron.
Как говорится в исследовании, опубликованном в Express, эксперты сообщают о росте числа случаев заболеваемости. Важно понимать, где и как распространяется новый штамм коронавируса, чтобы быть готовыми к его появлению.
Eris впервые был классифицирован как вариант в Великобритании 31 июля, сейчас на его долю приходится один из 10 случаев Covid. Он считается вторым по распространенности вариантом в стране после Arcturus, на долю которого приходится почти половина всех инфекций.
Фармацевт Дункан Рейд отметил изданию, что Eris показывает сравнимую с Омикроном способность к передаче инфекции и иммунному ответу.
Симптомы Eris:
- Насморк
- Головная боль
- Усталость
- Чихание
- Боль в горле.
Традиционные симптомы, такие как одышка, потеря обоняния и лихорадка, сейчас встречаются гораздо реже. Большинство пациентов с COVID-19 сталкиваются с легкими симптомами и обычно быстро выздоравливают, отметил Рейд.
— Если у вас проявляются симптомы, сопровождающиеся высокой температурой, или вы не можете заниматься работой или обычными делами, желательно оставаться дома и свести к минимуму контакты с другими. Как только ваши симптомы ослабнут или температура спадет, вы сможете возобновить свой обычный режим, — отметил эксперт.
Профессор Кристина Пейджел сказала, в свою очередь, что, по ее мнению, в Великобритании «определенно начинается новая волна».
В апреле Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили случаи заражения новым подвариантом коронавируса. Это Arcturus, «арктур» — очередная мутация штамма омикрон. Его симптомы схожи с аллергией: температура, насморк, боль в горле, кашель, ощущение песка в глазах.
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