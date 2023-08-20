Кардиолог: риск смертельного сердечного приступа удваивается во время сильной жары

96 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/maximum-temperature-thermometer-on-the-summer-heat_2162365.htm#query=heat%20weather&position=18&from_view=search&track=ais
градусник

Самая распространенная причина смерти в стране — болезни сердца и сосудов. Есть ряд факторов, увеличивающих риск серьезных проблем с сердцем, включая генетику, диету и уровень физической активности.

Еще одни фактор, который находится вне нашего контроля — высокая температура. Сейчас в ряде регионов снова установилась жаркая погода, что значительно увеличивает риск сердечного приступа. По данным кардиологов, даже четырехдневная жара может удвоить шансы на смертельный сердечный приступ.

Доктор Родни Фоул, кардиолог-консультант клиники Харли-стрит, рассказал Express, что жара может повысить риск обезвоживания, теплового истощения и теплового удара, которые нагружают сердечно-сосудистую систему.

— Обезвоживание уменьшает объем крови, что  приводит к снижению  давления и учащенному сердцебиению. Стресс, связанный с высокой температурой, также может увеличить нагрузку на сердце и усугубить уже имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания, — отметил медик.

На какие симптомы, которые могут сигнализировать о проблемах с сердцем, связанных с высокой температурой, следует обратить внимание?

— Речь идет о таких симптомах, как учащенное сердцебиение, усталость, тошнота, головокружение, спутанность сознания, повышенное потоотделение, боль в груди и одышка. Они указывают на нагрузку на сердце, связанную с высокой температурой, — сказал врач.

Как защитить сердце в жаркую погоду? Главное, избегать обезвоживания. Чтобы сохранить уровень гидратации, необходимо уделять особое внимание регулярному потреблению воды, выбирать продукты, богатые жидкостью, ограничивать потребление сладких и алкогольных напитков, проводить время на свежем воздухе в прохладный период (утром и вечером) и носить легкую одежду.

— Отдавайте предпочтение свежим фруктам и овощам, выбирайте нежирные источники белка, такие как рыба, птица и бобовые, чтобы поддерживать здоровье мышц и снизить потребление насыщенных жиров, — советует кардиолог.

Чрезмерное употребление алкогольных напитков может привести к обезвоживанию и нагрузке на сердце. 

Симптомы инфаркта:

сильная боль в области грудной клетки;
головная боль и головокружение;
одышка, нехватка воздуха;
слабость, усталость, появление холодного пота;
тошнота и ощущение дискомфорта в желудке;
нарушение ритма сердца.

Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака

Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка

Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Кардиолог Варфоломеев рассказал как защитить свое сердце от инфаркта в жару
5 привычек, которые увеличивают шансы на сердечный приступ
«Тихий» сердечный приступ остается незамеченным: что важно знать?
Теги : инфаркт, жара, сердечные приступы
Кардиолог: риск смертельного сердечного приступа удваивается во время сильной жары
Врач Вялов назвал ошибку в питании мужчин, притягивающую рак
Гастроэнтеролог Вялов: недостаток клетчатки в рационе связан с риском трех видов рака