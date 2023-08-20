Кардиолог: риск смертельного сердечного приступа удваивается во время сильной жары
Самая распространенная причина смерти в стране — болезни сердца и сосудов. Есть ряд факторов, увеличивающих риск серьезных проблем с сердцем, включая генетику, диету и уровень физической активности.
Еще одни фактор, который находится вне нашего контроля — высокая температура. Сейчас в ряде регионов снова установилась жаркая погода, что значительно увеличивает риск сердечного приступа. По данным кардиологов, даже четырехдневная жара может удвоить шансы на смертельный сердечный приступ.
Доктор Родни Фоул, кардиолог-консультант клиники Харли-стрит, рассказал Express, что жара может повысить риск обезвоживания, теплового истощения и теплового удара, которые нагружают сердечно-сосудистую систему.
— Обезвоживание уменьшает объем крови, что приводит к снижению давления и учащенному сердцебиению. Стресс, связанный с высокой температурой, также может увеличить нагрузку на сердце и усугубить уже имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания, — отметил медик.
На какие симптомы, которые могут сигнализировать о проблемах с сердцем, связанных с высокой температурой, следует обратить внимание?
— Речь идет о таких симптомах, как учащенное сердцебиение, усталость, тошнота, головокружение, спутанность сознания, повышенное потоотделение, боль в груди и одышка. Они указывают на нагрузку на сердце, связанную с высокой температурой, — сказал врач.
Как защитить сердце в жаркую погоду? Главное, избегать обезвоживания. Чтобы сохранить уровень гидратации, необходимо уделять особое внимание регулярному потреблению воды, выбирать продукты, богатые жидкостью, ограничивать потребление сладких и алкогольных напитков, проводить время на свежем воздухе в прохладный период (утром и вечером) и носить легкую одежду.
— Отдавайте предпочтение свежим фруктам и овощам, выбирайте нежирные источники белка, такие как рыба, птица и бобовые, чтобы поддерживать здоровье мышц и снизить потребление насыщенных жиров, — советует кардиолог.
Чрезмерное употребление алкогольных напитков может привести к обезвоживанию и нагрузке на сердце.
Симптомы инфаркта:
сильная боль в области грудной клетки;
головная боль и головокружение;
одышка, нехватка воздуха;
слабость, усталость, появление холодного пота;
тошнота и ощущение дискомфорта в желудке;
нарушение ритма сердца.
Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака
Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка
Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий