Врач Панова: эти пять блюд нельзя есть на ужин, иначе «сломаете метаболизм»
Эндокринолог и диетолог Оксана Панова рассказала, какие блюда не следует выбирать на ужин. Она дала общие рекомендации по вечернему приему пищи.
Отдавать ужин врагу, как советует известная присказка, не надо, считает медик.
— Вечерний прием пищи нужен для правильной регуляции обмена веществ, поэтому отказ от еды в вечернее время будет замедлять метаболизм и способствовать увеличению жировой ткани, — подчеркнула Панова.
Как сделать так, чтобы ужин принес максимум пользы и для фигуры, и для здоровья в целом?
Выбирайте нежирный белок: курицу, индейку, постную говядину, яйца, рыбу или морепродукты. В качестве гарнира предпочтите зелень и вареные, тушеные, запеченные овощи. Можно сделать салат из свежих овощей.
Какие продукты для ужина не подойдут?
Простые углеводы. Отложите для другого приема пищи картошку, белый рис, макароны. Такая еда негативно скажется на состоянии поджелудочной железы, и та начнет вырабатывать в большом количестве инсулин. Скачки инсулина опасны тем, что провоцируют ожирение и сахарный диабет второго типа.
Бывает так, что человек не может не поесть «сытное». В этом случае приготовьте сложные углеводы: бурый рис, например. Порция не должна превышать 150 граммов, а лучше остановиться на ста.
Категорически нельзя есть на ужин сладости и выпечку, отмечает врач. Она называет их «настоящей калорийной бомбой». Это вкусно, но гарантированно приведет к скачку сахара в крови.
Врач призывает помнить, что переизбыток инсулина заблокирует выработку соматотропина, жиросжигающего гормона. Он синтезируется во время сна и помогает расщеплять жировую ткань.
Подробнее о соматотропине. Соматотропный гормон участвует в обмене веществ (белков, жиров, углеводов), регуляции водного баланса. Он связан с ростом организма и очень важен для детей, его еще называют гормоном роста.
Соматотропин, согласно исследованиям, может омолаживать организм, буквально «возвращая время вспять». Но осторожно: у него есть и отрицательный побочный эффект – соматотропин может способствовать разрастанию уже имеющихся опухолей, как доброкачественных, так и злокачественных.
Выбор на ужин соленых блюд, включая копчености, спровоцирует отеки. Выспаться будет проблематично — соленая еда вызывает жажду, обильное питье приводит к частым походам в туалет.
Магазинные соусы, жирное мясо — плохой выбор, ведь ночью метаболизм замедляется.
— Подобный ужин обернется тяжестью в животе, несварением и трудностями с засыпанием, а в перспективе — и к набору лишнего веса, — сказала врач.
Фрукты с высоким гликемическим индексом есть на ужин тоже не стоит.
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