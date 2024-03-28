Беременность, несмотря на таблетки: врач рассказала о необычном побочном эффекте препаратов для похудения
У «уколов стройности» и других подобных препаратов может проявиться необычный «побочный эффект» — повышение фертильности. Об этом врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщила в своем блоге.
— Появилась информация о том, что уколы стройности (и в целом средства из группы агонистов глюкогонподобного пептида) способствуют повышению фертильности (способности к деторождению) у женщин, — сообщила она.
Эти уколы действуют и на мужчин.
Павлова напомнила, что эти препараты назначают при сахарном диабете, однако часто их используют в случаях ожирения.
Ожирение по сути является системным воспалением, оно приводит к метаболическим нарушениям. Неудивительно, что репродуктивная функция сильно страдает.
Логично, что при нормализации веса происходит улучшение многих параметров, в том числе восстанавливается фертильность.
Если бесплодием страдает женщина с ожирением, ей в первую очередь необходимо сбросить вес, и тогда, возможно, лечение не потребуется. То же касается мужчин, у которых налаживается сперматогенез.
Павлова ссылается на исследование, в котором говорится, что у принимающих противозачаточные средства на фоне уколов стройности женщин наступала беременность. То есть контрацептивы «не работали».
Напомним распространенные симптомы ожирения:
- Одним из основных симптомов ожирения является значительное увеличение веса, особенно в области живота, бедер и ягодиц.
- Люди с ожирением могут чувствовать усталость и слабость даже при выполнении небольших физических нагрузок.
- Избыточный вес вызывает затруднение дыхания и одышку.
- У некоторых людей с ожирением может быть повышенный аппетит и неспособность контролировать потребление пищи.
- Избыточный вес оказывает дополнительное давление на суставы, что приводит к болям и ограничению подвижности.
- Ожирение связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, артериальной гипертонии и некоторых видов рака.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
Врач-эндокринолог
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