Беременность, несмотря на таблетки: врач рассказала о необычном побочном эффекте препаратов для похудения

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живот

У «уколов стройности» и других подобных препаратов может проявиться необычный «побочный эффект» — повышение фертильности. Об этом врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщила в своем блоге.

— Появилась информация о том, что уколы стройности (и в целом средства из группы агонистов глюкогонподобного пептида) способствуют повышению фертильности (способности к деторождению) у женщин, — сообщила она.

Эти уколы действуют и на мужчин. 

Павлова напомнила, что эти препараты назначают при сахарном диабете, однако часто их используют в случаях ожирения.

Ожирение по сути является системным воспалением, оно приводит к метаболическим нарушениям. Неудивительно, что репродуктивная функция сильно страдает. 

Логично, что при нормализации веса происходит улучшение многих параметров, в том числе восстанавливается фертильность.

Если бесплодием страдает женщина с ожирением, ей в первую очередь необходимо сбросить вес, и тогда, возможно, лечение не потребуется. То же касается мужчин, у которых налаживается сперматогенез.

Павлова ссылается на исследование, в котором говорится, что у принимающих противозачаточные средства на фоне уколов стройности женщин наступала беременность. То есть контрацептивы «не работали».

Напомним распространенные симптомы ожирения:
  • Одним из основных симптомов ожирения является значительное увеличение веса, особенно в области живота, бедер и ягодиц.
  • Люди с ожирением могут чувствовать усталость и слабость даже при выполнении небольших физических нагрузок.
  • Избыточный вес вызывает затруднение дыхания и одышку.
  • У некоторых людей с ожирением может быть повышенный аппетит и неспособность контролировать потребление пищи.
  • Избыточный вес оказывает дополнительное давление на суставы, что приводит к болям и ограничению подвижности.
  • Ожирение связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, артериальной гипертонии и некоторых видов рака.
 
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
Врач-эндокринолог
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