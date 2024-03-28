Беременность, несмотря на таблетки: врач рассказала о необычном побочном эффекте препаратов для похудения

Одним из основных симптомов ожирения является значительное увеличение веса, особенно в области живота, бедер и ягодиц.

Люди с ожирением могут чувствовать усталость и слабость даже при выполнении небольших физических нагрузок.

Избыточный вес вызывает затруднение дыхания и одышку.

У некоторых людей с ожирением может быть повышенный аппетит и неспособность контролировать потребление пищи.

Избыточный вес оказывает дополнительное давление на суставы, что приводит к болям и ограничению подвижности.

Ожирение связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, артериальной гипертонии и некоторых видов рака.

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