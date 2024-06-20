Кардиолог Шехян: самая полезная каша для сердечников — овсянка, приготовленная особым способом

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каша

Кардиолог Грант Шехян рассказал о пользе каш. По его словам, они жизненно необходимы организму, поскольку помогают исключить ненужную дополнительную нагрузку на сосуды и сердце. 

— И как раз это очень важно для сердечников, — отметил специалист.

Самая полезная каша для людей с кардиологическими проблемами — овсяная. Она прекрасно усваивается, имеет сбалансированный состав, стимулирует работу кишечника. 

Не менее полезны гречневая и пшенная каши. Гречка, кроме прочего, — источник железа.

Однако если добавить в самую полезную кашу жирной мясной зажарки или большой кусок сливочного масла, то ее польза станет сомнительной, предупредил врач.

— Меньше жареного и жирного, больше приготовленного на пару — вот главная рекомендация для правильного здорового питания при кардиологических заболеваниях, — подчеркнул Шехян.

Чем меньше вменю сердечника сливочного масла, тем быстрее оздоравливаются сосуды. Чем меньше соли, тем меньше задерживается жидкость, меньше риск развития гипертонии.

Врач призвал не солить пищу, ведь в продуктах и так содержится достаточное количество натрия и хлора. Вначале это непривычно, но со временем пищевые привычки перестраиваются.

Кунжут, зелень, немного растительного масла — и такая каша может стать основным блюдом.

Какие каши традиционно считаются особенно полезными:

1. Овсянка. Она богата растворимыми и нерастворимыми волокнами, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы. Содержит белок, железо и магний.

2. Гречка. Является отличным источником растительного белка, клетчатки, железа и магния. Содержит антиоксиданты.

3. Киноа. Семена содержат все необходимые аминокислоты, делая такую кашу полноценным источником белка. Она также богата клетчаткой, железом, магнием и фосфором.

4. Пшено. Пшено содержит много клетчатки, белка, железа и магния. Является хорошим источником антиоксидантов и полезных жирных кислот.

5. Ячмень. Ячмень богат клетчаткой, белком, железом и магнием. Содержит бета-глюкан, который может помочь снизить уровень холестерина в крови.

6. Пророщенная гречка. Проращивание увеличивает содержание ферментов, витаминов и аминокислот. Богата антиоксидантами и фитохимикатами.

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