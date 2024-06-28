Гастроэнтеролог Ильяшенко: лучший завтрак — это вареные яйца и овсянка

0 Фото: https://unsplash.com/photos/hard-boiled-eggs-are-sitting-on-a-tray-3VwmIANzmNQ
яйца

На завтрак нужно есть кашу, яйца и другие белковые продукты, а не хлопья и жаренный бекон. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.

— Лучшими продуктами для завтрака я бы назвала каши, белковые продукты, к примеру, отварные яйца. Овсяная каша, при этом, конечно, более сбалансирована, отметила специалист.

Речь не идет об овсяных хлопьях быстрого приготовления, поскольку в них отсутствуют биологически активные вещества. Яичница с беконом — тоже не лучший выбор.

В беконе много вредных жирных кислот, они плохо усваиваются. Регулярное употребление таких продуктов приводит к лишнему весу и различным болезням. 

Рекомендуются продукты, содержащие полезные жирные кислоты, например, сливочное масло.

Также для завтрака хорошо подойдут йогурты, творог, но без производственных добавок. Ягоды или орешки — отличное дополнение.

Как рассказала врач-гастроэнтеролог Петмат Шамаева, каша на завтрак — классический вариант, однако есть их можно не всем, Она рекомендует овсяную, манную, гречневую, кукурузную, пшенную, рисовую, ячневую кашу с фруктами и ягодами. Можно добавить мед, масло, творог, яйцо.

Людям непереносимостью лактозы и целиакией, аллергией на глютен, диабетикам каша на завтрак в качестве основного блюда не показана.

— После каши происходит скачок глюкозы, инсулина в крови. Кроме того, после каши быстро проходит чувство насыщения и голод наступает уже через час, отмечала гастроэнтеролог.

Куриное яйцо — один из самых питательных продуктов, он обладает самым сбалансированным сочетанием витаминов, микроэлементов и питательных веществ, необходимых организму. Легкоусвояемый, высокобелковый и практически не содержащий углеводов.

В курином яйце содержатся:

  • Витамин А
  • Фолиевая кислота
  • Витамин B5, В12, В2
  • Фосфор
  • Селен
  • Цинк
Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака

Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка

Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
«Скачок инсулина»: гастроэнтеролог Шамаева рассказала, при каких диагнозах нельзя есть кашу на завтрак
Гастроэнтеролог Наталия Райт: овсянка может вызывать проблемы с пищеварением
Диетолог рассказала о неправильном употреблении каши на завтрак
Теги : яйца, каша, завтрак
Гастроэнтеролог Ильяшенко: лучший завтрак — это вареные яйца и овсянка
Врач Малышева назвала продукт с мощным онкологическим действием: раки
Гериатр Рунихина назвала нужное количество воды для пожилых людей в жару