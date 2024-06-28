Гастроэнтеролог Ильяшенко: лучший завтрак — это вареные яйца и овсянка
На завтрак нужно есть кашу, яйца и другие белковые продукты, а не хлопья и жаренный бекон. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.
— Лучшими продуктами для завтрака я бы назвала каши, белковые продукты, к примеру, отварные яйца. Овсяная каша, при этом, конечно, более сбалансирована, — отметила специалист.
Речь не идет об овсяных хлопьях быстрого приготовления, поскольку в них отсутствуют биологически активные вещества. Яичница с беконом — тоже не лучший выбор.
В беконе много вредных жирных кислот, они плохо усваиваются. Регулярное употребление таких продуктов приводит к лишнему весу и различным болезням.
Рекомендуются продукты, содержащие полезные жирные кислоты, например, сливочное масло.
Также для завтрака хорошо подойдут йогурты, творог, но без производственных добавок. Ягоды или орешки — отличное дополнение.
Как рассказала врач-гастроэнтеролог Петмат Шамаева, каша на завтрак — классический вариант, однако есть их можно не всем, Она рекомендует овсяную, манную, гречневую, кукурузную, пшенную, рисовую, ячневую кашу с фруктами и ягодами. Можно добавить мед, масло, творог, яйцо.
Людям непереносимостью лактозы и целиакией, аллергией на глютен, диабетикам каша на завтрак в качестве основного блюда не показана.
— После каши происходит скачок глюкозы, инсулина в крови. Кроме того, после каши быстро проходит чувство насыщения и голод наступает уже через час, — отмечала гастроэнтеролог.
Куриное яйцо — один из самых питательных продуктов, он обладает самым сбалансированным сочетанием витаминов, микроэлементов и питательных веществ, необходимых организму. Легкоусвояемый, высокобелковый и практически не содержащий углеводов.
В курином яйце содержатся:
- Витамин А
- Фолиевая кислота
- Витамин B5, В12, В2
- Фосфор
- Селен
- Цинк
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