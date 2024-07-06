Продлевают жизнь: Малышева назвала самые полезные ягоды

0 Фото: https://unsplash.com/photos/blueberries-on-white-ceramic-container-4qujjbj3srs
ягода

Врач и телеведущая Елена Малышева считает самыми полезными для здоровья ягодами клюкву, чернику и клубнику. Она ссылается на исследование, которое провели американские специалисты.

— Прошло громаднейшее исследование, которое показало, что если вы едите ягоды, продолжительность вашей жизни увеличивается. Это исследование опубликовано в 2024 году, а длилось оно 20 лет... Общий вывод: чудесные ягодки — это черника, клубника и клюква, — отметила медик в эфире программы «Жить здорово!».

Черника содержит высокий уровень антоцианов, витамины C и K, которые обладают антиоксидантными свойствами, противовоспалительным действием и способствуют защите клеток, укреплению иммунной системы, здоровью кожи, сосудов и сердца. Спортсменам черника полезна для выносливости и восстановления после тренировок.

Клюква богата витаминами (С, К, РР, Е, группа В), органическими кислотами (лимонная, янтарная и др.), клетчаткой и минералами (кальций, магний, железо, фосфор, цинк, марганец). Благодаря такому составу клюква оказывает положительное влияние на организм:

  • улучшает пищеварение;
  • укрепляет иммунитет;
  • снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;
  • способствует нормализации артериального давления;
  • предотвращает образование камней в почках;
  • улучшает состояние дёсен и зубов;
  • благотворно влияет на работу нервной системы.

Клубника содержит сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ. Употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма в витамине С. В клубнике также много фолиевой кислоты, клетчатки, сахарозы и фруктозы.

Ранее Малышева назвала неожиданную пользу болгарского перца. По ее словам, он может улучшить зрение из-за большого содержания в нем витамина С.

— Витамин С, содержащийся в том числе в болгарском перце, определяет наличие эластина и коллагена, что важно для эластичности сосудов. От их качества зависит здоровье сетчатки, — сказала Малышева.

Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака

Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка

Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Эксперты рассказали о вредных свойствах клубники, нутрициолог Котельницкий назвал 3 самые полезные ягоды
Врач Малышева: красный перец снижает давление, терапевт Андреева назвала еще 10 продуктов для профилактики гипертонии
Врач Терентьева назвала 3 самые полезные ягоды, диетолог Пономарева рассказала, чем их можно заменить
Теги : ягоды, клубника, клюква, черника