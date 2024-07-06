Продлевают жизнь: Малышева назвала самые полезные ягоды

улучшает пищеварение;

укрепляет иммунитет;

снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;

способствует нормализации артериального давления;

предотвращает образование камней в почках;

улучшает состояние дёсен и зубов;

благотворно влияет на работу нервной системы.

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