Продлевают жизнь: Малышева назвала самые полезные ягоды
Врач и телеведущая Елена Малышева считает самыми полезными для здоровья ягодами клюкву, чернику и клубнику. Она ссылается на исследование, которое провели американские специалисты.
— Прошло громаднейшее исследование, которое показало, что если вы едите ягоды, продолжительность вашей жизни увеличивается. Это исследование опубликовано в 2024 году, а длилось оно 20 лет... Общий вывод: чудесные ягодки — это черника, клубника и клюква, — отметила медик в эфире программы «Жить здорово!».
Черника содержит высокий уровень антоцианов, витамины C и K, которые обладают антиоксидантными свойствами, противовоспалительным действием и способствуют защите клеток, укреплению иммунной системы, здоровью кожи, сосудов и сердца. Спортсменам черника полезна для выносливости и восстановления после тренировок.
Клюква богата витаминами (С, К, РР, Е, группа В), органическими кислотами (лимонная, янтарная и др.), клетчаткой и минералами (кальций, магний, железо, фосфор, цинк, марганец). Благодаря такому составу клюква оказывает положительное влияние на организм:
- улучшает пищеварение;
- укрепляет иммунитет;
- снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;
- способствует нормализации артериального давления;
- предотвращает образование камней в почках;
- улучшает состояние дёсен и зубов;
- благотворно влияет на работу нервной системы.
Клубника содержит сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ. Употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма в витамине С. В клубнике также много фолиевой кислоты, клетчатки, сахарозы и фруктозы.
Ранее Малышева назвала неожиданную пользу болгарского перца. По ее словам, он может улучшить зрение из-за большого содержания в нем витамина С.
— Витамин С, содержащийся в том числе в болгарском перце, определяет наличие эластина и коллагена, что важно для эластичности сосудов. От их качества зависит здоровье сетчатки, — сказала Малышева.
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