Кости очень полезны для суставов: диетолог посоветовал рацион правильного питания с минимальными затратами
По словам завафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ, доктора медицинских наук Алексея Березникова, чтобы питаться здоровой пищей, вовсе не обязательно покупать дорогие продукты.
Основу здорового рациона составляют:
- мясо,
- рыба,
- яйца,
- молочные продукты,
- фрукты,
- овощи,
- крупы.
Самое затратное — мясо и рыба, но покупать непременно вырезку или дорогие сорта необязательно. Для приготовления бульонов, супов и холодцов можно использовать кости.
— Такие блюда содержат огромное количество коллагена в чистом виде, полезного для суставов и восстановления после травм. Бульоны, сваренные на костях с красным костным мозгом, богаты различными микроэлементами и железо, — отметил специалист.
Котлеты, куриное мясо, куриные субпродукты не менее полезны, чем та же вырезка.
При дефиците мяса добавляйте в рацион бобовые: супы и каши из гороха, блюда из фасоли. Они вкусные, сытные и простые в приготовлении.
Что касается рыбы, то вполне доступны минтай, карась, мойва, скумбрия.
— А по питательным свойствам эти виды рыб ничуть не уступают семге, горбуше и другим дорогостоящим видам рыб, — отметил эксперт.
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева тоже высказывалась в пользу костного бульона.
— Первый наш герой — костный бульон. Не зря его часто называют эликсиром здоровья! Это настоящая находка для тех, кто страдает от ИБС, болезни Крона и других воспалительных заболеваний пищеварительного тракта, — написала специалист в своем блоге.
Костный бульон содержит коллаген, он помогает в восстановлении слизистых оболочек.
Чтобы испечь полезный хлеб, и вовсе нужны только мука, вода, соль и закваска.
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