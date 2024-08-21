Кости очень полезны для суставов: диетолог посоветовал рацион правильного питания с минимальными затратами

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бульон

По словам завафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ, доктора медицинских наук Алексея Березникова, чтобы питаться здоровой пищей, вовсе не обязательно покупать дорогие продукты.

Основу здорового рациона составляют:
  • мясо, 
  • рыба, 
  • яйца, 
  • молочные продукты, 
  • фрукты, 
  • овощи, 
  • крупы.

Самое затратное — мясо и рыба, но покупать непременно вырезку или дорогие сорта необязательно. Для приготовления бульонов, супов и холодцов можно использовать кости. 

— Такие блюда содержат огромное количество коллагена в чистом виде, полезного для суставов и восстановления после травм. Бульоны, сваренные на костях с красным костным мозгом, богаты различными микроэлементами и железо, отметил специалист.

Котлеты, куриное мясо, куриные субпродукты не менее полезны, чем та же вырезка.

При дефиците мяса добавляйте в рацион бобовые: супы и каши из гороха, блюда из фасоли. Они вкусные, сытные и простые в приготовлении.

Что касается рыбы, то вполне доступны минтай, карась, мойва, скумбрия.

— А по питательным свойствам эти виды рыб ничуть не уступают семге, горбуше и другим дорогостоящим видам рыб, — отметил эксперт.

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева тоже высказывалась в пользу костного бульона.

— Первый наш герой — костный бульон. Не зря его часто называют эликсиром здоровья! Это настоящая находка для тех, кто страдает от ИБС, болезни Крона и других воспалительных заболеваний пищеварительного тракта, — написала специалист в своем блоге.

Костный бульон содержит коллаген, он помогает в восстановлении слизистых оболочек.

Чтобы испечь полезный хлеб, и вовсе нужны только мука, вода, соль и закваска. 

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