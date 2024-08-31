Врач Лебедева: сдайте два анализа и узнайте, усваивается у вас витамин D или нет

Постоянная усталость и общая слабость

Боль в костях и мышцах, особенно в области спины и таза.

Частые инфекции.

Проблемы с настроением.

Замедленный рост у детей.

Проблемы с зубами.

Солнечный свет. Организм может синтезировать витамин D при воздействии солнечных лучей.

Пища. Витамин D содержится в жирной рыбе (лосось, скумбрия), печени, яичных желтках и обогащенных продуктах (молоко, злаки).

Добавки. Витамин D можно принимать в виде добавок, особенно в зимний период или при недостатке солнечного света (после консультации с врачом).

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.