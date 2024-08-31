Врач Лебедева: сдайте два анализа и узнайте, усваивается у вас витамин D или нет
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, какие анализы нужно сдать, чтобы понять, усваивается витамин D или нет. Его дефицит создает множество проблем в организме.
— Витамин Д повышает иммунитет, оказывает влияние на клетки кишечника, почек и мышц, участвует в регуляции артериального давления и работы сердца, — написала медик в своем блоге.
Еще он нужен для функционирования щитовидной железы и является хорошей профилактикой рака. Однако если витамин не усваивается в ЖКТ, то практически бесполезно принимать добавки с ним.
Врач советует сдать два анализа:
Копрограмма покажет неусвоение жиров, а значит и витамина D;
УЗИ брюшной полости выявит дискинезию желчного пузыря и застой желчи, которая участвует в усвоении витамина D.
Витамин D — жирорастворимый витамин, который играет ключевую роль в поддержании здоровья костей и иммунной системы. Он помогает организму усваивать кальций и фосфор, что важно для формирования и поддержания крепких костей и зубов.
Как понять, что организму не хватает витамина D?
- Постоянная усталость и общая слабость
- Боль в костях и мышцах, особенно в области спины и таза.
- Частые инфекции.
- Проблемы с настроением.
- Замедленный рост у детей.
- Проблемы с зубами.
Основные источники витамина D:
- Солнечный свет. Организм может синтезировать витамин D при воздействии солнечных лучей.
- Пища. Витамин D содержится в жирной рыбе (лосось, скумбрия), печени, яичных желтках и обогащенных продуктах (молоко, злаки).
- Добавки. Витамин D можно принимать в виде добавок, особенно в зимний период или при недостатке солнечного света (после консультации с врачом).
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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