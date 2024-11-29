Врач Павлова: утром нужно выпить стакан воды и только потом вставать с кровати
Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, как нужно правильно начинать день, чтобы сохранить здоровье. Первым делом необходимо выпить стакан теплой воды, причем в постели.
— Сначала пьем — потом встаём! Такой сценарий идеален. Я, например, перед сном ставлю на прикроватную тумбочку термос с 500 мл горячей воды. К утру она остывает до 40-45 градусов, — написала медик в своем блоге.
Она объяснила, что во время ночного сна человек теряет много жидкости (с дыханием, через кожу), да еще сразу, проснувшись, идет в туалет. Почему важно пить перед тем, как встать?
— Когда человек в состоянии гиповолемии начинает двигаться, у него активизируется вся сердечно-сосудистая система. А из-за недостатка жидкости кровь ещё густая, и клетки могут «слипаться», что повышает риск тромбозов, — подчеркнула медик.
Таким образом повышается риск инсультов и инфарктов.
Второй важный шаг — правильный завтрак. Между стаканом воды и первым приемом пищи должно пройти примерно полчаса.
Далее нужно выполнить обычные гигиенические действия — почистить зубы, умыться.
Завтракать, по словам Павловой, обязательно, это самый важный прием пищи. Она объясняет это так: по утрам у человека самый высокий уровень кортизола, гормона стресса. Если не поесть, но начать активно двигаться и нагружать мозг, то организм начнет разрушать мышечную ткань, а потом ещё и копить жировую.
Кортизол «успокаивает» пища, содержащая белок: яйца, кисломолочные продукты, рыба, бобовые, мясо. Если хочется выпить чай или кофе, то только через час после еды.
Если утром не хочется есть, то необходимо восстановить суточные ритмы. Так бывает, если человек поздно ужинает или вовремя не ложится спать.
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Зухра Павлова
Медицина
Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук
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