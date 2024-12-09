Врач Кутушов: «золотое молоко» — настоящий эликсир молодости и бодрости. Как его приготовить?

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куркума

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов дал рецепт полезного напитка — «золотого молока». По его словам, это «настоящий эликсир молодости и бодрости».

Польза напитка:

  • Укрепляет иммунитет
  • Замедляет старение
  • Улучшает дыхание
  • Снижает уровень холестерина
  • Ускоряет обмен веществ
  • Повышает настроение

Как приготовить «золотое молоко»
  • чайная ложка порошка куркумы, 
  • половина чайной ложки молотой корицы 
  • половина чайной ложки имбиря, 
  • растертые семена кардамона из 5-6 коробочек, 
  • щепотка молотого черного перца, 
  • ложка меда 
  • 250 мл молока (можно взять и растительное)

— Смешайте все ингредиенты в кастрюле, доведите до кипения и варите до тех пор, пока молоко не станет однородно-золотистого цвета. Процедите смесь и пейте, наслаждаясь ароматом пряностей, — написал медик в своем блоге.

Как сообщал «МедикФорум», ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал средство для повышения иммунитета. Речь идёт о фейхоа.

— Замечательный фрукт, который растет на южных границах и содержит множество витаминов. Отрезать с фрукта хвостики. Дальше пропустить через мясорубку килограмм фейхоа на килограмм сахара. И принимать смесь по две ложки в день. Наряду с нашей традиционной черной смородиной получается шикарное средство, — отметил специалист.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
Медицина
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
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Теги : иммунитет, молоко, куркума