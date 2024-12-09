Врач Кутушов: «золотое молоко» — настоящий эликсир молодости и бодрости. Как его приготовить?

Укрепляет иммунитет

Замедляет старение

Улучшает дыхание

Снижает уровень холестерина

Ускоряет обмен веществ

Повышает настроение

чайная ложка порошка куркумы,

половина чайной ложки молотой корицы

половина чайной ложки имбиря,

растертые семена кардамона из 5-6 коробочек,

щепотка молотого черного перца,

ложка меда

250 мл молока (можно взять и растительное)

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.