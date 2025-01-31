«Шикарно поможет грейпфрут»: диетолог назвала продукты, ускоряющие потерю веса

Правильное питание. Употребляйте разнообразные продукты, включая фрукты, овощи, цельнозерновые, белки (мясо, рыба, бобовые) и полезные жиры (орехи, авокадо).

Контроль порций. Старайтесь не переедать.

Снижение потребления сахара и обработанных продуктов. Ограничьте сладости, газированные напитки и фастфуд.

Не пропускайте приемы пищи, чтобы избежать сильного голода и переедания.

Регулярные тренировки. Стремитесь к минимум 150 минутам умеренной физической активности в неделю (например, быстрая ходьба, плавание, велоспорт).

Ведите дневник питания и физической активности, чтобы отслеживать свои успехи.

Избегайте стрессов. Стресс может привести к перееданию, поэтому важно находить способы его управления (медитация, йога, хобби).

Обязательно высыпайтесь.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.