«Шикарно поможет грейпфрут»: диетолог назвала продукты, ускоряющие потерю веса
С приближением весны запрос «как похудеть» становится все более популярным.Как ускорить этот процесс, рассказала диетолог, нутрициолог Ольга Панова.
Прежде всего она советует присмотреться к продуктам, богатым клетчаткой и качественным белком. Клетчатка дает чувство насыщения.
— Она присутствует в овощах, фруктах, бобовых и цельнозерновых продуктах. Плюс насыщению и сохранению мышечной массы способствуют продукты, богатые белком – нежирное мясо, птица, рыба, яйца, творог, — отметила специалист.
Творог она рекомендует есть в первой половине дня, тогда вес будет снижаться.
Потребление здоровых жиров поможет похудеть. Речь идет об оливковом масле, семенах, орехах. Главное, не выходить за рамки умеренности.
Лишний жир помогут сжечь продукты с низким гликемическим индексом (ГИ), которые не вызывают резких скачков сахара в крови. Например, ягоды, киви, ананасы.
— Абсолютно шикарно поможет в этом грейпфрут, потому что он содержит активные вещества, которые способствуют жиросжиганию, плюс в нем есть ферменты для активации пищеварения, — рассказала Панова.
Похудение — процесс, который требует комплексного подхода и изменения образа жизни. Несколько рекомендаций:
- Правильное питание. Употребляйте разнообразные продукты, включая фрукты, овощи, цельнозерновые, белки (мясо, рыба, бобовые) и полезные жиры (орехи, авокадо).
- Контроль порций. Старайтесь не переедать.
- Снижение потребления сахара и обработанных продуктов. Ограничьте сладости, газированные напитки и фастфуд.
- Не пропускайте приемы пищи, чтобы избежать сильного голода и переедания.
- Регулярные тренировки. Стремитесь к минимум 150 минутам умеренной физической активности в неделю (например, быстрая ходьба, плавание, велоспорт).
- Ведите дневник питания и физической активности, чтобы отслеживать свои успехи.
- Избегайте стрессов. Стресс может привести к перееданию, поэтому важно находить способы его управления (медитация, йога, хобби).
- Обязательно высыпайтесь.
Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.
Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.
Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий