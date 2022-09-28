Диабет 2 типа: врач Андреева назвала углеводы, которые можно есть, а какие следует избегать

«Употребление белого хлеба, белого риса и сладких сухих завтраков, известных как рафинированные углеводы, связано с повышенным риском развития диабета 2 типа», - говорит врач-терапевт

«Цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, макароны из цельнозерновой муки, цельнозерновая мука, цельнозерновой хлеб и овес, связаны со сниженным риском, поэтому выбирайте их вместо этого. Когда вы отправляетесь за покупками, не забывайте проверять этикетки на продуктах, чтобы узнать, содержит ли продукт большое количество клетчатки».

Фрукты и овощи

Бобовые, такие как нут, фасоль и чечевица

Молочные продукты, такие как несладкий йогурт