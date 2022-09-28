Диабет 2 типа: врач Андреева назвала углеводы, которые можно есть, а какие следует избегать
В то время как некоторые углеводы следует избегать, если у вас есть или есть вероятность развития диабета 2 типа из-за высокого содержания в них сахара, другие могут действительно помочь снизить риск этого состояния
Повышенный уровень сахара в крови у пациентов с типом 2 часто вызван избыточным весом или недостаточной физической нагрузкой. Диета имеет огромное значение для тех, кто страдает сахарным диабетом 2 типа или находится в группе риска.
«Употребление белого хлеба, белого риса и сладких сухих завтраков, известных как рафинированные углеводы, связано с повышенным риском развития диабета 2 типа», - говорит врач-терапевт
Рафинированные углеводы содержатся как в рафинированном зерне, так и в рафинированном сахаре. Примеры рафинированных зерен включают белый хлеб и лепешки, рогалики, вафли и выпечку, белый рис и пиццу.
А рафинированный сахар включает ароматизированные йогурты, пирожные, газированные напитки, фруктовые соки и смузи, соусы.
Однако углеводы с высоким содержанием клетчатки могут иметь противоположный эффект.
«Цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, макароны из цельнозерновой муки, цельнозерновая мука, цельнозерновой хлеб и овес, связаны со сниженным риском, поэтому выбирайте их вместо этого. Когда вы отправляетесь за покупками, не забывайте проверять этикетки на продуктах, чтобы узнать, содержит ли продукт большое количество клетчатки».
Другие полезные источники углеводов включают:
- Фрукты и овощи
- Бобовые, такие как нут, фасоль и чечевица
- Молочные продукты, такие как несладкий йогурт
Ранее МедикФорум писал о пользе сока алое вера.
Оставить комментарий