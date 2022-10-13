При каких проблемах со здоровьем не следует пить кофе: врач Михалева

«Кофеин повышает артериальное давление, увеличивает число сердечных сокращений, возбуждает нервную систему. При некоторых симптомах к его употреблению нужно относиться с осторожностью», - сказала специалист, беседуя с «Газетой.Ru».

«Головная боль, головокружение, тошнота – если эти симптомы связаны с повышенным артериальным давлением, то употребление кофеина может быть опасным, оно спровоцирует еще больший подъем давления или даже гипертонический криз», - заявила эксперт.

В интервью медика прозвучало напоминание о том, что кофе, несмотря на ряд присущих ему полезных свойств, может оказывать нежелательное действие на организм. Михалева объяснила, при каких проблемах со здоровьем не следует пить этот крепкий тонизирующий напиток.По словам Михалевой, кофе может быть противопоказан при гипертонии. Если гипертоник неважно себя чувствует, то употребление напитка следует отложить до лучших времен, когда самочувствие будет располагать к этому.Людям, склонным к тревожности, беспокойству, или нервничающим, также следует временно забыть о кофе. Иначе нервное перенапряжение может усугубиться, возникнут негативные чрезмерные реакции.Кроме того, Михалева назвала кофе опасным в тех случаях, когда имеется аритмия, сердцебиение. Кофеин может повысить частоту сердечных сокращений, усилить выраженность аритмического приступа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, вредно ли запивать пищу водой

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