Врач Соломатина объяснила, какая «тяжелая пища» летом должна употребляться меньше

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приготовление пищи

По словам медика, рацион питания жарким летом должен меняться, в нем следует сокращать количество «тяжелой пищи».

Диетолог Елена Соломатина предупредила в интервью: «тяжелая пища» летом должна употребляться меньше.

«В рационе нужно сократить тяжелую пищу, прежде всего трудноперевариваемые белки и жиры: говядина, свинина, баранина, особенно если есть это с жареной картошкой и другими углеводами», - объяснила Соломатина порталу News.ru.

Специалистка констатировала, что переваривание вышеназванных продуктов летом может быть слишком тяжелой нагрузкой для организма – это связано с тем, как высокая температура влияет на функционирование сосудов и кровообращение. Кроме того, при усвоении «тяжелой пищи» происходит выделение большого количества энергии, что усиливает дискомфортное ощущение от жары, духоты, испарений.

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Елена Соломатина считает, что летом мясо следует чаще заменять рыбой, курицей, индейкой, кроликом, то есть, более диетическими источниками белка и аминокислот. Кроме того, в летний рацион хорошо вписываются молочные белки – их можно получать из сырников, молочных и кисломолочных продуктов.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : жаркая погода, вредные продукты, Елена Соломатина
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