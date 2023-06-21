Врач Соломатина объяснила, какая «тяжелая пища» летом должна употребляться меньше

«В рационе нужно сократить тяжелую пищу, прежде всего трудноперевариваемые белки и жиры: говядина, свинина, баранина, особенно если есть это с жареной картошкой и другими углеводами», - объяснила Соломатина порталу News.ru.

Диетолог Елена Соломатина предупредила в интервью: «тяжелая пища» летом должна употребляться меньше.Специалистка констатировала, что переваривание вышеназванных продуктов летом может быть слишком тяжелой нагрузкой для организма – это связано с тем, как высокая температура влияет на функционирование сосудов и кровообращение. Кроме того, при усвоении «тяжелой пищи» происходит выделение большого количества энергии, что усиливает дискомфортное ощущение от жары, духоты, испарений.Елена Соломатина считает, что летом мясо следует чаще заменять рыбой, курицей, индейкой, кроликом, то есть, более диетическими источниками белка и аминокислот. Кроме того, в летний рацион хорошо вписываются молочные белки – их можно получать из сырников, молочных и кисломолочных продуктов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как сказывается регулярное употребление чеснока на потенции у мужчин.

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