Врач Соломатина: продукты с омега-3 и витамином С укрепляют сосуды при диабете

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растительная пища

Врач-диетолог Соломатина: для людей с диабетом полезно все, что содержит витамин C.

Врач Елена Соломатина рассказала о продуктах, укрепляющих кровеносные сосуды при заболевании диабетом. Сахарный диабет, характеризуемый постоянно высоким уровнем сахара в крови, подвергает сосуды особой опасности, и диабетики часто бывают склонными к возникновения инсультов, сердечных приступов, высокого кровяного давления. Чтобы не допустить быстро развивающихся патологических изменений сосудов, людям с диабетом следует внимательнее следить за тем, какие продукты входят в их рацион, подчеркнула врач Соломатина.

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По словам медика, для укрепления сосудов диабетикам обязательно нужно употреблять пищу, богатую антиоксидантами, – например, ягоды.

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«Антиоксиданты улучшают проницаемость мелких сосудов, укрепляют их и предотвращают потерю зрения. Как правило, при диабете повреждение обычно начинается именно с мелких сосудов», - сообщила врач «Москве 24».

Соломатина уточнила, что поддерживать и укреплять сосуды при диабете помогают продукты, содержащие хром, рутин, витамин С и жирные кислоты омега-3.
  • Продукты с хромом: несладкий какао, морепродукты и рыба, брокколи.
  • Продукты с рутином: калина, черноплодная рябина.
  • Продукты с омега-3: жирная рыба, грецкие орехи, семена льна или льняное масло, брюссельская капуста.
  • Продукты с витамином С: диетолог отметила, что
«для диабетиков будет полезно все, что содержит витамин C, – это, например, болгарский перец и черная смородина».

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : сосуды, полезные продукты, Елена Соломатина
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