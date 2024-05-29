Врач Михалева: большинство болезней сердца возникают из-за неправильного питания

«Большинство самых опасных заболеваний являются алиментарно-зависимыми, то есть развиваются из-за неправильного питания у предрасположенных людей», - отметила медик в комментарии РИАМО

Свежие овощи и фрукты, зелень - около 500 граммов в день;

Орехи;

Ягоды;

Бобовые;

Постные мясо и птица;

Жирная морская рыба, морепродукты;

Нерафинированные растительные масла;

Цельнозерновые злаки и хлеб;

Молочные или кисломолочные продукты.

«Туда же относятся и сладкие молочные продукты (йогурты, коктейли), растительное «молоко», в которое часто добавляют сахар, промышленные напитки в виде чаев (содержат такое же количество сахара, как и сладкая газировка), энергетиков, соков, кофе с сиропом, который многие часто покупают по дороге на работу», - добавила специалист.

Врач Михалева констатировала, что питание оказывает значительное влияние на вероятность возникновения разных заболеваний, включая опасные.Оксана Михалева, что большинство болезней сердца тоже возникают из-за неправильного питания, относясь к алиментарно-зависимым заболеваниям. В эту же группу патологий входят ожирение, диабет 2 типа, болезни ЖКТ, аллергические болезни, некоторые онкологические недуги. Нетрудно заметить, что все они являются заболеваниями, способными сокращать людям продолжительность жизни.Врач обратила внимание на то, что придерживаясь правил здорового питания можно существенно повысить защиту своего организма от тяжелых проблем со здоровьем. По словам Михалевой, одним из лучших способов соблюдать здоровое питание является практика рациона по подобию средиземноморской диеты.Вот что должно входить в такой рацион.Также здоровое питание подразумевает употребление ферментированных продуктов.По словам Михалевой, к появлению алиментарно-зависимых заболеваний ведет так называемая западная диета – рацион, в котором присутствует крайне мало натуральных продуктов и приготовленной дома еды, а большую часть составляют продукты пищевой индустрии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильное употребление жира ведет к гибели клеток поджелудочной железы , об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

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