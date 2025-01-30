Россиянам посоветовали есть тыкву и рыбу для спасения суставов

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проблемы с суставами

Врачи рассказали,   какие продукты помогают сохранить суставы здоровыми.

Россиянам посоветовали есть шиповник, тыкву и рыбу для спасения суставов. Продукты, употребление которых улучшает состояние суставов, были названы врачом Сергем Агапкиным и диетологом Мариной Макишей на съемках программы «О самом главном».

В частности, заявил Агапкин, «спасителям суставов» является морская жирная красная рыба, содержащая много омега-3 жирных кислот. Врач рассказал об исследовании, в котором участвовали спортсмены-бегуны. Проводившие его ученые установили, что атлеты, употреблявшие достаточно омега-3, значительно реже испытывали боль в суставах.

В свою очередь, диетолог Макиша сообщила, что шиповник, богатый витамином С, поддерживает здоровье сосудов, улучшая их защиту от воспаления.
 
Также медик обратила внимание на пользу тыквы. Макиша заявила, что овощ содержит высокую концентрацию бета-каротина, предшественника витамина А, который тоже эффективно обеспечивает профилактику  разрушительных для суставов воспалительных процессов.

До этого ортопед Максим Морозов рассказал, что для профилактики проблем с суставами рацион должен содержать большое количество микроэлементов, витаминов, коллагена, питательных веществ и иммуностимулирующих веществ. Он посоветовал употреблять мясо, орехи и ягоды.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Мансурова предупредила: людям с больными суставами нужно осторожнее есть помидоры.

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Теги : суставы, полезные продукты, Сергей Агапкин, Марина Макиша
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