Невролог Алехина: дополнительные «минуты» ходьбы помогут вам заснуть

"Одно исследование показало, что на качество нашего сна также может влиять количество шагов, которые вы делаете. Чем больше вы гуляете, тем лучше качество вашего сна", - сказала врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Женщины, которые сделали больше шагов и были более активными, сообщили, что спят лучше, чем менее активные».

Как физическая активность улучшает сон

"Физические упражнения вызывают повышение температуры тела, а затем снижение температуры. Падение температуры имитирует то, что происходит в вашем теле перед тем, как вы заснете, и ваше тело остынет. Подобный перепад температуры может сигнализировать вашему организму о том, что пора спать".