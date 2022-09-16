Невролог Алехина: дополнительные «минуты» ходьбы помогут вам заснуть

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Невролог Алехина: дополнительные «минуты» ходьбы помогут вам заснуть


Ученые обнаружили, что прогулка в несколько минут больше, чем обычно, может улучшить качество сна.


Плохой сон — это то, от чего страдают миллионы людей. Это связано с высоким кровяным давлением, сердечной недостаточностью и другими негативными осложнениями для здоровья. Тем не менее, это то, что часто можно предотвратить своим поведением — например, выработав лучший распорядок дня.

"Одно исследование показало, что на качество нашего сна также может влиять количество шагов, которые вы делаете. Чем больше вы гуляете, тем лучше качество вашего сна", - сказала врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


В течение четырех недель 59 человек, которые ранее гуляли один час или меньше в день, получили указание увеличить продолжительность ходьбы в течение месяца. 

По мере того, как они увеличивали свои шаги, участники сами сообщали, сколько они спали и как долго.

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В среднем за месяц ежедневные активные минуты были положительно связаны с качеством сна, но не с его продолжительностью.

«Женщины, которые сделали больше шагов и были более активными, сообщили, что спят лучше, чем менее активные».

Как физическая активность улучшает сон


В настоящее время не совсем известно, как сон физически улучшает сон. Тем не менее, есть несколько различных теорий о том, почему.

"Физические упражнения вызывают повышение температуры тела, а затем снижение температуры. Падение температуры имитирует то, что происходит в вашем теле перед тем, как вы заснете, и ваше тело остынет. Подобный перепад температуры может сигнализировать вашему организму о том, что пора спать".



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Упражнения также высвобождают эндорфины — гормоны, которые могут снять стресс. Стресс тесно связан с плохим сном.

Если вы хотите увеличить количество шагов, чтобы больше ходить, возможно, стоит начать заниматься за несколько часов до сна.


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