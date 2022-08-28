Напитки с подсластителями приводят к трехкратному увеличению риска болезни Альцгеймера

"За прошедшие годы были выявлены некоторые неожиданные ассоциации риска, в том числе искусственно подслащенные напитки — низкокалорийные или бескалорийные напитки, используемые в качестве альтернативы сладким напиткам. Потребление сахара ранее было связано со здоровьем сердечно-сосудистой системы, что также связано как с инсультом, так и с деменцией.", - говорит невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Газированные напитки, безалкогольные напитки, соки и добавление чрезмерного количества сахара в горячие напитки также были связаны с повышенным риском развития деменции в некоторых исследованиях из-за влияния сахара на увеличение вероятности развития диабета 2 типа и сердечных заболеваний".