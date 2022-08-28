Напитки с подсластителями приводят к трехкратному увеличению риска болезни Альцгеймера
Исследования продолжают предлагать способы изменения вашего риска. Некоторые более очевидны, чем другие. Одно исследование связало, казалось бы, здоровую альтернативу напитку с трехкратным увеличением риска болезни Альцгеймера, хотя причину и следствие установить не удалось.
Демографическое старение стимулирует распространение. Однако старение является не причиной деменции, а фактором риска, и это различие важно, поскольку оно открывает возможности для действий. Исследования продолжают проливать свет на возможные способы предотвращения упадка мозга.
"За прошедшие годы были выявлены некоторые неожиданные ассоциации риска, в том числе искусственно подслащенные напитки — низкокалорийные или бескалорийные напитки, используемые в качестве альтернативы сладким напиткам. Потребление сахара ранее было связано со здоровьем сердечно-сосудистой системы, что также связано как с инсультом, так и с деменцией.", - говорит невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Исследователей интересовало, как потребление сладких напитков может влиять на риск инсульта или деменции, и различался ли этот риск, если люди употребляли искусственно подслащенные напитки.
У людей, которые выпивали хотя бы один напиток с искусственными подсластителями в день, в три раза выше вероятность ишемического инсульта и в 2,9 раза выше вероятность развития болезни Альцгеймера — наиболее распространенной причины слабоумия.
"Газированные напитки, безалкогольные напитки, соки и добавление чрезмерного количества сахара в горячие напитки также были связаны с повышенным риском развития деменции в некоторых исследованиях из-за влияния сахара на увеличение вероятности развития диабета 2 типа и сердечных заболеваний".
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