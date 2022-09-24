Онколог Воробьев: необычное ощущение вокруг правой лопатки - признак рака печени

"Растущая опухоль может вызывать необычные ощущения в верхней части туловища. Одно из основных ощущений – боль. Обычно это происходит в верхней части живота и вокруг правой лопатки. Отек или вздутие живота может быть еще одним признаком. Большую часть времени такие симптомы, как боль и вздутие живота, вызваны обычными состояниями, такими как инфекции. Несмотря на это, важно посетить своего врача общей практики, если возникают какие-либо необычные симптомы", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Когда функция печени нарушена раком, это может вызвать множество проблем во всем теле, в том числе в верхней части тела.Печень — самый большой орган внутри тела — расположена прямо над желудком. Когда его функция нарушена раком, это может вызвать множество проблем во всем теле, в том числе в верхней части тела.Основные симптомы любого типа рака печени включаютНо рак печени может оставитьБоль может исходить от самой опухоли, но это не единственный источник боли при раке печени. Люди также могут испытывать нечто, называемое отраженной болью. Это относится к боли, вызванной увеличенной печенью, которая. Симптомы могут возникать из-за основных проблем, таких как рубцевание печени, известное как цирроз.Если у вас диагностировано это заболевание, лечение может отличаться в зависимости от размера рака, места его расположения и вашего общего состояния здоровья.Ранее МедикФорум писал о пользе капусты.