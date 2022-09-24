Онколог Воробьев: необычное ощущение вокруг правой лопатки - признак рака печени

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Онколог Воробьев: необычное ощущение вокруг правой лопатки - признак рака печени


Рак печени может вызывать странные ощущения в теле, в том числе вокруг правой лопатки.


Когда функция печени нарушена раком, это может вызвать множество проблем во всем теле, в том числе в верхней части тела.

Печень — самый большой орган внутри тела — расположена прямо над желудком. Когда его функция нарушена раком, это может вызвать множество проблем во всем теле, в том числе в верхней части тела.

Основные симптомы любого типа рака печени включают общее недомогание, а также желтуху, когда ваши глаза становятся желтыми.

Но рак печени может оставить у вас признаки в верхней части тела.

"Растущая опухоль может вызывать необычные ощущения в верхней части туловища. Одно из основных ощущений – боль. Обычно это происходит в верхней части живота и вокруг правой лопатки. Отек или вздутие живота может быть еще одним признаком. Большую часть времени такие симптомы, как боль и вздутие живота, вызваны обычными состояниями, такими как инфекции. Несмотря на это, важно посетить своего врача общей практики, если возникают какие-либо необычные симптомы", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.


Необычные признаки рака: боль в плече может вызываться опухолью печени


Боль может исходить от самой опухоли, но это не единственный источник боли при раке печени. Люди также могут испытывать нечто, называемое отраженной болью. Это относится к боли, вызванной увеличенной печенью, которая. Симптомы могут возникать из-за основных проблем, таких как рубцевание печени, известное как цирроз.

Express: врачи предупредили о необычных симптомах рака печени


Если у вас диагностировано это заболевание, лечение может отличаться в зависимости от размера рака, места его расположения и вашего общего состояния здоровья.



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